Nuestra Madre recogerá en una mesa procesional de ensayo productos para Cáritas en Zamora

La Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias llevará a cabo cuatro actividades navideñas con fines solidarios.

La más novedosa conlleva la salida de la mesa procesional de ensayo de la imagen titular por la ciudad.

Navidad en la calle

«Los hermanos de paso y los responsables de la obra social Corazón de Madre han tenido la idea de hacer una ruta musical donde participan cuatro coros de la ciudad» especificó el lunes la presidenta de Nuestra Madre, Isabel García.

Así, el viernes 26 de diciembre a partir de las 18.30 horas, la mesa recorrerá desde Santa Clara hasta San Vicente con fondos en la plaza de Castilla y León, Constitución y Sagasta, donde se podrán depositar alimentos no perecederos, artículos de higiene y juguetes que entregarán a Cáritas Diocesana.

Detalle del nacimiento situado en la sede de Nuestra Madre. / Alba Prieto / LZA

En los espacios donde se harán las pausas cantarán la Coral Ciudad de Zamora, el Coro Sacro Jerónimo Aguado, el Coro de la Cofradía y La Bigornia. Además, a lo largo del itinerario se podrán adquirir artículos navideños y lo recaudado irá a Sanagua-Aspace Zamora.

Navidad en familia

Las propuestas navideñas arrancan con «Cuento de Navidad» a cargo del poeta y periodista Antonio García Barbeito el 20 de diciembre en las salas polivalentes del Ramos a las 20.00 horas. La recaudación por los pases, a la venta en la sede, Mil Hojas y San Vicente, irá a Corriendo con el Corazón por Hugo.

Navidad en la iglesia

Por quinto año la hermandad llevará a cabo un belén viviente en San Vicente, el 29 de diciembre. La comitiva partirá a las 17.30 horas desde la plaza de la Marina hasta San Vicente con el acompañamiento musical de la Capilla de Ministriles de Capitonis Durii. En el templo románico habrá puestos donde se podrán comprarse figuras y productos a camabio de un donativo y lo recaudado irá destinado a Azayca.

Bendición del belén. / Alba Prieto / LZA

Belén

La sede de Nuestra Madre acoge el nacimiento «Paz y bien», planteado por el belenista Inda Álvarez y abierto hasta Reyes, de 18.30 a 21.00 horas, momento que los cofrades pueden aprovechar para recoger los nuevos medallones.