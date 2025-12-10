Librería Semuret, premio al mejor comercio tradicional de Zamora de 2025

La Librería Semuret es el establecimiento reconocido con el galardón provincial de los XVIII edición de los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León. Premios, convocados anualmente por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, con el fin de reconocer el esfuerzo, la trayectoria y las buenas prácticas del comercio de proximidad en la comunidad.

Decimoctava edición de los premios que se ha celebrado en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, al ser la provincia que ganó el premio autonómico el año pasado, que recayó en Embutidos Ballesteros.

"Con estos premios pretendemos reconocer un esfuerzo que realmente está haciendo el sector del comercio tradicional que se enfrenta a dificultades que conocemos bien, como es el avance del comercio online, las grandes plataformas, el cambio en los hábitos de los consumidores, la falta de relevo generacional o la incertidumbre económica que también se cierne sobre ellos", apreció la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

El premio a la Librería Semuret ensalza el valor de la que es una de las librerías más antiguas de España, nacida en 1900, reconociendo su carácter emblemático y su consolidación como espacio cultural, reforzando la identidad local y el patrimonio. Establecimiento que combina la venta de libros, con trabajos de impresión y encuadernación y que presta un servicio cercano y personalizado, contando con una programación cultural continua que le ha convertido en un referente como punto de encuentro entre lectores y escritores.

Ceremonia de entrega de los Premios Comercio Tradicional de Castilla y León. / José Luis Fernández / LZA

"Es un impulso y una motivación para continuar trabajando en la línea en lo que lo estamos haciendo, además de un orgullo que el legado de Luis González continúe y que lo haga de esta forma tan bonita", declaró muy emocionada la responsable del establecimiento, Judit Pino.

Premios que, señaló, "son necesarios para reconocer el trabajo de los pequeños empresarios y del comercio de proximidad de cada ciudad".

Galardón autonómico

En esta edición, que alcanza la mayoría de edad, el máximo galardón, el premio de carácter autonómico, ha recaído en el establecimiento leonés Adam’s. Un comercio tradicional de ropa, calzado y complementos masculinos con más de 55 años de actividad. Fue seleccionado entre los nueve galardonados provinciales por su modelo de negocio equilibrado, capaz de integrar la digitalización de todo el proceso comercial (stock en tiempo real, campañas online...) manteniendo una atención especializada y personalizada basada en la experiencia.

Ceremonia de entrega de los Premios Comercio Tradicional de Castilla y León / José Luis Fernández / LZA

Ha mejorado su competitividad mediante una renovación integral y la ampliación de su establecimiento, con una cuidada selección de más de 140 marcas, incluidas marcas exclusivas en León, y el desarrollo de la marca propia Borsany con servicios diferenciados como sastrería y ceremonia a medida. Un ejemplo de cómo el comercio tradicional de Castilla y León es capaz de incorporar plenamente las nuevas tecnologías para mejorar su competitividad y sus servicios, marcando tendencia y sin renunciar a sus raíces.

Resto de premiados por provincias

En Ávila, este reconocimiento ha recaído en la Pastelerías Muñoz Iselma, con más de 80 años de historia, seleccionada como un ejemplo de la capacidad del comercio tradicional para combinar tradición e innovación continua. Mantiene el carácter artesanal de sus productos usando materias primas de proximidad, ofreciendo productos exclusivos y variados. Destaca, además, la modernización de su obrador con maquinaria eficiente, su activa presencia en redes sociales, así como la incorporación de una imagen de marca y de canales digitales de venta.

En Burgos, el comercio galardonado es Juguetería Chapero. Destaca por sus 125 años de actividad, una larga trayectoria que ha permitido un exitoso relevo generacional durante cuatro generaciones, adaptándose de forma sistemática a los nuevos hábitos de consumo y contribuyendo a la conservación de un local emblemático y a la dinamización del centro histórico. Se ha valorado, además su presencia multicanal y su compromiso social, incorporando medidas medioambientales y de atención a personas con movilidad reducida. Constituye un ejemplo de asesoramiento experto del comercio tradicional, contando con un equipo estable y programas de fidelización.

Ceremonia de entrega de los Premios Comercio Tradicional de Castilla y León / José Luis Fernández / LZA

En Palencia, el establecimiento premiado es Raíces del Cerrato, ubicado en la localidad de Venta de Baños. Constituye un ejemplo de comercio rural sostenible, combinando la venta directa de productos frescos de su propia huerta con actividades para acercar la cultura rural a nuevos públicos. Mantiene alianzas con productores locales, fomentando la economía circular y fomentando prácticas responsables con el medio ambiente.

El premio correspondiente a la provincia de Salamanca ha recaído en esta edición en La Cuna de la Filigrana Charra. Una joyería artesanal que ha dado continuidad al oficio familiar desde 1964, conservando y promoviendo la identidad cultural, tanto con la elaboración de piezas únicas basadas en la filigrana charra, como a través de su espacio cultural y museístico. Ha sabido aprovechar las nuevas tecnologías mediante la gestión digital de pedidos, seguimiento de clientes, presencia online y estrategias de marketing y redes sociales ampliando su alcance y reforzando la interacción con el público. Desde 2007 ha evolucionado de taller artesanal a firma reconocida, preservando técnicas tradicionales y contribuyendo a proyectos culturales que fortalecen la identidad de Castilla y León.

Ceremonia de entrega de los Premios Comercio Tradicional de Castilla y León. / José Luis Fernández / LZA

En Segovia, el comercio premiado es la panadería Los Mellizos, ubicada en la localidad de Carbonero el Mayor. Se trata de una panadería con casi 200 años de historia que ha alcanzado su quinta generación. Además de su arraigo y su larga trayectoria, el jurado ha valorado su capacidad para conectar tradición y modernización, innovando en su producción artesanal, renovando instalaciones y con una fuerte presencia digital, así como la incorporación de técnicas de fidelización del cliente y la apuesta por la formación del equipo.

El premio correspondiente a la provincia de Soria ha recaído en la tienda de ropa masculina Twidd. Un comercio que ha realizado un reacondicionamiento integral de su local ha renovado su imagen y potenciado sus escaparates, incorporando nuevas líneas de producto y servicios de asesoría de imagen que consolidan su posición como referente en moda masculina. En el ámbito digital, cuenta con presencia activa en redes sociales, tienda online desde hace más de 10 años y estrategias para mejorar visibilidad e interacción con clientes.

En Valladolid, el reconocimiento de este año es para Gafasvan, ubicada en la localidad de Mayorga. Se trata de un proyecto joven con un gran impacto social, ya que ofrece servicios de óptica y audífonos en distintas localidades de Tierra de Campos, acercando los servicios profesionales al medio rural y contribuyendo a la dinamización del territorio. Destaca por sus buenas prácticas comerciales que se reflejan en una atención prioritaria a personas con movilidad reducida, revisiones gratuitas y detección temprana de problemas de visión, fortaleciendo la autonomía de la población rural y de mayores.