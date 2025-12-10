La Junta implantará en Zamora una oficina de asistencia al comercio

Zamora ha sido elegida por la Junta de Castilla y León para albergar una de las dos oficinas de asistencia técnica al comercio que se implantarán en la comunidad. Un proyecto piloto realizado en colaboración con la Confederación Empresarial Regional de Comercio de Castilla y León (Conferco), tal y como anunció ayer Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo, durante la gala de la octava edición de los premios que reconocen la excelencia de los establecimientos más tradicionales de la región.

"Son proyectos pilotos de acompañamiento y asesoramiento al sector que se ubicarán en Zamora y Soria con el fin de ayudar a los comerciantes en estas dificultades que tienen", detalló García.

Decimoctava edición de los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León que se celebró en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, al ser la provincia que ganó el premio autonómico el pasado año, recaído en Embutidos Ballesteros. Ceremonia en la que Álex Clavero puso la nota de humor para dar paso después a la entrega de los nueve galardones.

El cómico Álex Clavero durante su actuación.

En el caso de Zamora, la Librería Semuret se alzó con el trofeo provincial debido a su carácter emblemático y su consolidación como espacio cultural, reforzando la identidad local y el patrimonio. Nacida en 1900, se trata de una de las librerías más antiguas de España en la que se combina la venta de libros con trabajos de impresión y encuadernación, prestando un servicio cercano y personalizado, además de contar con una programación cultural continua, convirtiendo al lugar en un referente como punto de encuentro entre lectores y escritores.

"Es un impulso y una motivación para continuar trabajando en la línea en la que lo estamos haciendo, y es un orgullo que el legado de Luis González continúe y que lo haga de esta forma tan bonita", declaró Judit Pino, gerente de la librería.

Ruperto Prieto, responsable de Azeco y Judit Pino, gerente de la Librería Semuret, en la ceremonia de entrega de los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León. / Jose Luis Fernández

Certamen que reconoce el esfuerzo tan importante que está haciendo el comercio tradicional, ya que se enfrenta a dificultades como son "el avance del comercio online, las grandes plataformas, el cambio en los hábitos de los consumidores, la falta de relevo generacional o la incertidumbre económica que también se cierne sobre ellos", expuso la consejera.

Premios que alcanzan la mayoría de edad otorgando su máximo galardón, el trofeo de carácter autonómico, al establecimiento leonés Adam’s de ropa, calzado y complementos masculinos con más de 55 años de actividad. El resto de premiados por provincias fueron Pastelerías Muñoz Iselma (Ávila), Juguetería Chapero (Burgos), Raíces del Cerrato ( Palencia), La Cuna de la Filigrana Charra (Salamanca), Panadería Los Mellizos (Segovia), Twidd (Soria) y Gafasvan (Valladolid).

La consejera Leticia García (a la izquierda) entrega uno de los premios durante la gala. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Gala que la responsable de la Junta aprovechó también para hacer un llamamiento. "El comercio de proximidad es vida, es empleo, es crecimiento económico y todos nosotros como consumidores debemos colaborar con esos negocios cercanos que están en nuestras calles, en nuestros barrios y también en nuestros pueblos", pronunció García.