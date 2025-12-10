Los jefes de paso de La Mañana: 15 años de antigüedad y no serlo en otra cofradía de Semana Santa de Zamora

La Cofradía de Jesús Nazareno propone un nuevo reglamento de régimen interior para "complementar y mejorar los actuales o futuro", según explican al inicio del texto.

El borrador constituye las 16 últimas páginas del documento, que incluye la propuesta de estatutos, colgado por La Mañana en su web a fin de que los hermanos y damas puedan analizarlo y, si lo estiman, presentar alegaciones hasta el 6 de enero, unas observaciones que se votarán en la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar el domingo, día 11 de enero, a partir de las 10.30 horas en el teatro del Seminario San Atilano donde se decidirá, también, sobre la igualdad real en los dos desfiles.

Jefe de paso

Entre los cambios que establecen figura la elección del jefe de paso.

En el texto figura que la directiva deberá comunicar por escrito a los cargadores la convocatoria de elecciones, una vez que el titular haya cumplido los 70 años o bien cause baja por el motivo que sea.

Desfile de Jesús Nazareno del pasado año. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Los responsables de Jesús Nazareno "propondrán al número 1 que tras una votación (…) deberá sacar la mitad más uno de los votos".

Si no lograra el respaldo suficiente, el aspirante deberá tener "una antigüedad mínima de 15 años como titular en la lista de hermanos de paso" y "no ser jefe de paso de otro paso" de los que desfilan en la Semana Santa de Zamora.

Además, los 14 días antes de la procesión de Viernes Santo si tiene que cubrirse una baja en la plantilla "se atenderá a la talla", facilitada a la directiva, y "se llamará al inmediato reserva que, en caso de no aceptar, se llamara al reserva que iguale o más se aproxime a la talla del cargador titular que haya causado baja", proponen.

Redención en su primera salida a hombros. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

El boceto también indica que los cargadores tienen que tener entre "un mínimo de 18 años y un máximo de 60 el día de la carga". Entre las obligaciones del hermano de paso enumeran que no se podrá titular de un paso y estar en reserva en otro.

"Cada paso tendrá sus hermanos de paso fijos, siendo su plantilla efectiva y sus plantillas totalmente autónomas". "(…) No se autoriza a ningún hermano que pertenezca a la plantilla titular de un paso a que figure de reserva de otro (…)" concretan.

También se propone la creación de tres figuras la de hermano de paso titular, de paso suplente y de paso emérito.

Camareras

En el capítulo referente a los y las camareras se estipula que tienen que tener las imágenes de vestir de la cofradía, es decir el Nazareno de Camino del Calvario, el de La Caída, La Verónica y la Soledad, "cuantos camareros necesite para ejercer las labores propias del cargo".

La Soledad la mañana del último Viernes Santo. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Para serlo habrá que ser hermano o hermana de la cofradía y "existirá para cada una de las imágenes un listado de suplentes para el cargo". Además, este puesto "dependerá directamente de los mismos de la junta directiva encargada del patrimonio" de la cofradía.

Otros asuntos

También se regula la labor del cotanero, la del abad y la abadesa el incluso el vocal, jefe y la banda de cornetas y tambores de la cofradía o el régimen disciplinario.