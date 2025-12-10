Un jabalí pasea a sus anchas por la N-630 a la salida de Morales del Vino

Un jabalí ha sorprendido a los conductores en la N-630 a la salida de Morales del Vino, frente al cementerio municipal San Atilano. El animal saltó de madrugada de forma inesperada a la carretera pillando de improviso a los conductores, que tuvieron que extremar la precaución ante los peligros potenciales que genera la fauna salvaje en carretera. Uno de ellos grabó este vídeo que te estamos mostrando.

El jabalí, aparentemente desorientado, merodeó por el arcén antes de desaparecer hacia las fincas cercanas. Aunque no se han registrado incidentes ni daños, la escena vuelve a recordar el aumento de fauna salvaje en las proximidades de las carreteras, especialmente en horas de poca luz.

Daños por fauna salvaje

Los animales salvajes provocaron 1.344 accidentes de tráfico en Zamora durante el pasado año. La provincia es la cuarta de Castilla y León, por detrás de Burgos, León y Soria, en cuanto a incidencia de la siniestralidad provocada por la fauna. En el conjunto de la comunidad se produjeron el año pasado 12.291 accidentes de tráfico en las carreteras de Castilla y León, o sea, uno cada 45 minutos. El dato, que se dispara irremisiblemente de año en año, supone ya que casi un 70 por ciento de los accidentes que se producen en las carreteras de la región sean inducidos de una u otra forma por animales silvestres.