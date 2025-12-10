Alta Velicidad
IU exige a Sánchez recuperar las frecuencias del AVE con paradas en Sanabria, un Avant madrugador y las líneas del regional
Pablo Novo defiende la UPN presentada por Sumar al Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno reorganizar los servicios en la provincia que favorece el asentamiento de población
IU, a través de SUMAR, exige al Gobierno de Pedro Sánchez reorganizar las frecuencias del AVE vespertinas y las salidas del tren desde Sanabria para favorecer a las personas que trabajan en Madrid, pero han elegido residir en Zamora capital y Sanabria, además de implantar un Avant que salga a las 6.00 horas de la parada sanabresa con destino a la capital de la comunidad madrileña, ha concretado Pablo Novo, concejal de IU en el Ayuntamiento de Zamora integrado en la Mesa de Trabajo del AVE en Zamora.
Las peticiones se recogen en la Proposición No de Ley (PNL) presentada por SUMAR e impulsada IU sobre la infraestructura ferroviaria de Zamora para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a reorganizar los servicios del AVE Madrid-Galicia con el fin de mantener las dos salidas desde la estación de Sanabria, es decir, la frecuencia vespertina de vuelta desde Madrid para lo que exige "que se blinde" por resultar esencial para decenas de personas que a diario usan esta línea para regresar a sus hogares en la provincia de Zamora al concluir la jornada laboral.
Desde IU se pide que se implemente un Avant con destino a Madrid que salga de Sanabria a las 6.00 horas con parada en Zamora, Medina del Campo y Segovia para dar facilitar a cientos de personas residir en estas localidades sin tener que asentarse forzosamente en Madrid para trabajar, alternativa que solo puede facilitar el disponer de un tren de regreso como otros municipioss y capitales como Valladolid.
La PNL incluye la exigencia de dos servicios regionales de media distancia con frecuencia diaria de ida y vuelta para comunicar Valladolid, Zamora y Puebla de Sanabria para mejorar los servicios de Alta Velocidad y los convencionales.
