"La IA no nos hará dejar de pensar por nosotros mismos"

Fue uno de los primeros usuarios con cuenta premium en ChatGPT y, desde entonces, no ha parado de investigar sobre la IA e impartir cursos a profesores sobre su utilidad. Ahora publica su primer libro, «Inteligencia artificial. Modo eficiente», que ya se puede adquirir en las librerías zamoranas y a través de Amazon.

¿Cómo surge la idea de escribir un libro sobre inteligencia artificial?

La idea surge, fundamentalmente, porque, desde hace un par de años, me dedico a formar a compañeros docentes en el Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) y he visto que es necesario, pero no solo para los profesores, sino para el público en general. Hay que transmitir que la IA no es el enemigo, es más, puede convertirse en un agregador, ayudándonos a desarrollar nuestro trabajo en múltiples facetas.

¿A quién está destinado este trabajo?

Por supuesto, no es solo para profesores, sino que está enfocado para todo tipo de público. Me encanta compartir qué se puede hacer con la IA y por eso me animé a escribir este libro

Crecimiento exponencial del uso de la IA

¿Considera que buena parte de la población todavía está un poco perdida en este ámbito?

Es cierto que hay muchas personas que utiliza la IA en su día a día, y cada vez más. Es algo que va en aumento, con un crecimiento exponencial. Pero no todo el mundo conoce sus posibilidades y con este libro lo que pretendo es que los lectores, de alguna manera, aterricen, pongan los pies en la tierra para que no se compliquen demasiado, porque es una vorágine toda la información que nos llega, y que tengan claro qué cosas pueden hacer con la inteligencia artificial. Como se desprende del título, que aprendan a utilizarla de una manera eficiente.

¿Qué valoración hace de los usuarios de la IA?

Hay gente que la utiliza fenomenalmente, pero es cierto que se puede mejorar ese uso si sabemos cómo. Nos va a dar mejores resultados. También es verdad que aún hay muchas personas que no se han atrevido a meterse en este mundo al dejarse llevar por el desconocimiento y el miedo. Y, para perder ese temor, aconsejo conocerla y aprender a utilizarla.

El ingeniero zamorano Ángel Carlos Herrero, con su libro práctico sobre inteligencia artificial. / Cedida

¿Qué consejos daría sobre su uso?

Hay que hacerlo de una manera ética, anonimizando los datos que sean más sensibles, viendo cuáles son los resultados y comprobando en un momento puntual si lo que nos ofrece es correcto, porque hay que tener en cuenta que no siempre dice la verdad, aunque cada vez se está perfeccionando más. El uso de la IA requiere una responsabilidad por nuestra parte, porque somos sus verificadores finales. Siempre hay que verificar, comprobar y cotejar.

La importancia de confeccionar un buen prompt

¿Una de las claves para aprovechar todo el potencial de la IA es saber redactar un buen prompt?

Eso es básico para sacarle todo el jugo, ahí es donde radica el tema eficiente del que hablo en mi libro. La ingeniería del prompt permite aprender a cómo pedir a la IA. En este sentido, hay que tener en cuenta que, si se le pide mal, la culpa de ese resultado fallido no la tiene la IA, sino nosotros por no preguntar bien. Es como si tienes un juego de Lego con pocas piezas, que solo podrás construir una figura muy básica. Pero, con más piezas, tendrá otras características, más propiedades y más utilidades. La IA no es magia, todo depende de cómo la usemos, cómo le preguntemos, el contexto y la tarea.

En su caso, ¿cómo fue su primer contacto con la IA?

ChatGPT salió al mercado en noviembre de 2022 y, en enero, yo ya estaba totalmente enganchado, con mi suscripción pro, investigando las posibilidades que tenía y hasta dónde podía llegar. Se podría decir que yo he vivido todo su crecimiento y cómo ha ido mejorando. Por eso, les suelo decir a mis alumnos que la inteligencia artificial de hoy no será la misma que la de mañana. Lo que hoy puede hacer algo de manera irregular, mañana lo conseguirá realizar de forma perfecta.

Un libro eminentemente práctico

Su libro presume de ser muy práctico. ¿Cómo se logra eso?

Este trabajo contiene recursos vivos, a través de QR. El libro está centrado en el método, en la forma de realizar las cosas. Se podría decir, además, que es un libro atemporal, porque, aunque un recurso cambie o quede obsoleto, los QR que se escanean llevan al lector a una página web que voy actualizando día a día, como hago en mis redes sociales. También se ofrecen plantillas con casos prácticos, por ejemplo, redactar un correo electrónico. Así que el banco de recursos que existe ahora mismo irá creciendo para que la gente pueda disfrutar y aprovecharse de la IA.

¿A qué velocidad se está desarrollando?

Yo lo veo mucho en trabajos mecánicos. Antes se hacía todo de manera manual en el ordenador, con teclas y diferentes comandos. Todo esto ha cambiado y lo que hace años se tardaba dos horas en hacer, ahora apenas requiere un minuto, sin exagerar. Todo esto no quiere decir que venga a sustituirnos, pero sí que va a multiplicar nuestro rendimiento de trabajo.

¿Cómo se aprende a utilizar esta tecnología?

Pensando en casos concretos que puedan ayudarte. Es mejor comenzar con casos simples, como redactar un correo electrónico o una página Excel. Así será mucho más sencillo interiorizar y poner en práctica la utilidad de la IA. Progresivamente, se podrá ir aumentando la dificultad y probarse a uno mismo de que va siendo capaz.

Ángel Carlos Herrero / Cedida

¿Es una tecnología práctica para cualquier persona, sin importar el trabajo que desarrolle?

Totalmente. Yo creo que todas las personas, hagan la tarea que hagan, pueden aprovecharla. Desde una tarea básica doméstica hasta cualquier ámbito vinculado al campo científico o de la investigación.

La mejor manera de optimizar el tiempo

¿Cuál sería el mayor beneficio del uso de la IA?

Sin duda, el ahorro de tiempo, sobre todo en tareas mecánicas. También ayuda a multiplicar la creatividad, porque la IA es generadora de ideas, pero no nos hará dejar de pensar por nosotros mismos. Sería un error dejar de hacerlo o no volver a redactar un texto conscientemente.

¿Qué les diría a aquellos que todavía son reacios al uso de la IA?

Tienen que probarla, comenzando por casos simples. Algunos de mis alumnos eran auténticos descreídos y, en solo un trimestre, han cambiado de opinión. Hay que darle una oportunidad, por lo menos, saber qué es lo que hace y hasta dónde puede llegar, que cada vez será más lejos.