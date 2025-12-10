El mes de diciembre en el Teatro Ramos Carrión de Zamora viene cargado de espectáculos, con el clímax el día 30 de diciembre con el tradicional concierto de Navidad y Año Nuevo. Puedes consultar toda la información en este enlace y adquirir los pases por internet, pero si eres de los que prefiere comprar las entradas en taquilla, asegúrate de no hacer este gesto tan descortés que han denunciado los taquilleros del coliseo zamorano.

Los trabajadores del Teatro Ramos Carrión han pegado en el cristal de la taquilla un cartel que pide la total atención de quienes se acerquen a comprar entradas: "Por favor, no hable por el móvil mientras le estoy atendiendo. Gracias". Tal es el número de casos de personas que usan el móvil mientras les habla el empleado de taquilla que se han visto obligados a colgar este aviso.

Hartos del móvil en la taquilla del Teatro Ramos Carrión: "Por favor...". / Cedida

Aun así, como ha confirmado una de las trabajadoras de taquilla del teatro, buena parte de los zamoranos que acuden a la taquilla para comprar sus entradas siguen utilizando su teléfono móvil mientras son atendidos, una falta de respeto hacia quien les está hablando y que dificulta su trabajo cuando hay varias personas a la cola esperando para comprar sus entradas.

Licitación

En otro orden de asuntos, la Diputación de Zamora ha publicado el anuncio previo de licitación de la concesión de servicios para la gestión y explotación integral del conjunto de espacios del Teatro Ramos Carrión. El presupuesto base de licitación del contrato es de 1.443.030 euros con IVA, con un plazo de ejecución de dos años y un máximo de tres prórrogas.

El contrato lleva caducado desde 2020 por distintos motivos, como que fuera una gestión conjunta con el Ayuntamiento de Zamora, pero esta opción fue descartada. En el nuevo pliego de condiciones se incluyen novedades como el aumento de los días reservados para uso exclusivo de la Diputación de Zamora. Y, por último, la empresa que resulte adjudicataria deberá mantener el empleo de los trabajadores actuales.