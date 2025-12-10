Gimnasia de Mantenimiento en Zamora: abierto el plazo de inscripción para el segundo trimestre

El Ayuntamiento de Zamora ha abierto el plazo de inscripción para los programas de Gimnasia de Mantenimiento correspondientes al segundo trimestre del curso 2025-2026.

Las primeras inscripciones disponibles son las del Pabellón Ángel Nieto, que ya pueden abonarse desde ayer con una cuota trimestral de 35 euros.

En los próximos días se activarán también las inscripciones para el resto de instalaciones municipales.

El 11 de diciembre será el turno para los grupos que desarrollan su actividad en la Ciudad Deportiva, para las modalidades de tres días por semana, lunes, miércoles y jueves.

Mientras que el 16 de diciembre se abrirán las plazas para los grupos de dos días en la misma instalación y para el programa del centro Alejandro Casona, ambos con cuotas de 25 euros y 35 euros, respectivamente.

Calendario de inscripciones 2º trimestre / Ayuntamiento de Zamora

Además, los días 18 y 19 de diciembre se habilitarán las fechas destinadas a posibles cambios y modificaciones de inscripción.

Las inscripciones deben formalizarse exclusivamente a través de la plataforma municipal lineazamoraapuntame.com, disponible desde las 9:00 horas.

El segundo trimestre dará comienzo el viernes 2 de enero y finalizará el martes 31 de marzo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zamora refuerza su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables y la práctica deportiva accesible para todas las edades, manteniendo una oferta estable y asequible para todos los zamoranos y zamoranas.