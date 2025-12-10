La Esperanza en diciembre. Una exposición de fotografías antiguas, entre los actos para festejar sus 75 años en Zamora

Las cofradías de Jesús del Vía Crucis y de la Esperanza han programado una serie de actividades para los próximos días coincidiendo con la celebración de la festividad de la advocación mariana que se celebrará el día 18 de diciembre en San Ildefonso con misa a las 20.00 horas presidida por el obispo de Zamora, Fernando Valera, y el coro Sacro Jerónimo Aguado.

75 aniversario

La Cofradía de Jesús del Vía Crucis plantea una serie de actividades para festejar el 75 aniversario de la adquisición de la imagen. Entre las propuestas figura una muestra de una veintena de imágenes antiguas de la talla de Víctor de los Ríos que podrá verse en la sede de la hermandad, en la calle de San Atilano, entre el 16 y el 9 de diciembre.

cartel con las actividades por el 75 aniversario de la imagen en Zamora / Cedida

Las fotografías en blanco y negro, seleccionadas por el capellán y experto en Arte José Ángel Rivera de las Heras, forman parte del archivo del Vía Crucis y entre ellas “hay originales y copias de imágenes muy conocidas como la de Gullón que hemos tomado para el cartel” señala el presidente del Vía Crucis, Toño Pedrero, quien indicó que a partir del día 21 hasta la clausura de la imagen la Esperanza será traslada a la sede social.

En San Ildefonso, el día 19 de diciembre el experto Javier Antón Cuñado, biógrafo de Víctor de los Ríos, pronunciará una conferencia a las 20.00 horas y el día 20 de diciembre a las 20.00 horas los coros de San Ildefonso y Camerata Primo Tempo ofrecerán un recital.

La festividad

Además, desde la Cofradía de la Virgen de la Esperanza con motivo de la festividad ha diseñado propuestas dirigidas a distintos perfiles. Así el sábado 13, Alba Bartolomé realizará un taller infantil y hará una visita guiada a Las Edades del Hombre para niños y para adultos a partir de las 17.30 horas para lo que es necesario inscribirse en la sede, en la calle de Ramos Carrión, o bien a través de las redes sociales de la Esperanza.

Cartel con las propuestas con motivo de la festividad de la Esperanza. / Cedida

Además, el domingo día 14 hará una misa en Cabañales a las 12.00 horas y posteriormente la comida de hermandad en el Seminario. A la misa el día de la Virgen se suma el día 20 de diciembre la veneración de la imagen a partir de las 16.30 horas con música de Víctor Aliste en San Ildefonso.

Cartel

En esta ocasión el cartel de la festividad se basa en un cuadro realizado por María Rodríguez Núñez, Berho.

La obra original. / Cedida

La artista, a partir de la salida extraordinaria de septiembre y su adorno floral, ha plantado una obra en pastel sobre terciopelo de “un perfil de la Virgen de la Esperanza con las manos extendidas y en sus brazos llevando la primavera. La primavera representa la esperanza igual que en el fondo los olivos también tienen su simbología que es la fuerza, la resistencia y la resiliencia” sintetizó la artista.