La Diputación de Zamora avanza en la licitación de la explotación del Ramos Carrión

La Diputación de Zamora ha hecho público el anuncio previo de licitación de la concesión de servicios para la gestión y explotación integral del conjunto de espacios del Teatro Ramos Carrión. Paso que anticipa la licitación con el objetivo de informar a las empresas interesadas para que puedan preparar sus ofertas y la institución provincial pueda también recibir sugerencias y comentarios sobre el proceso.

El presupuesto base de licitación del contrato es de 1.443.030 euros (IVA incluido) con un plazo de ejecución de dos años y un máximo de tres prórrogas. Importante avance en un contrato que lleva caducado desde el año 2020 por distintas motivos como la posibilidad de que fuera una gestión conjunta con el Ayuntamiento de Zamora, opción que finalmente fue rechazada.

Nuevo pliego de gestión del Teatro Ramos Carrión en el que se incluyen importantes novedades como son el aumento de los días reservados para uso exclusivo de la Diputación, pasando de 15 a 60 días. Respecto a la sala de exposiciones, serán 150 días de uso por parte de la institución provincial y 30 días en los demás espacios, como pueden ser las salas polivalentes o la terraza, a la que se pedirá a la empresa concesionaria que haga una gestión "con alguna vinculación en la promoción de alimentos de Zamora", tal y como indicó el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, tras la aprobación del pliego de contratación.

Asimismo, la empresa deberá comprometerse a mantener el empleo de los actuales trabajadores. De este modo, el personal mínimo obligatorio para la prestación del servicio consistirá en un director gerente, un coordinador de actividades, un jefe de producción, un jefe técnico y de mantenimiento, un jefe de maquinaria, un ayudante técnico y de sala, un responsable de taquilla y control de ingresos y dos acomodadores.