La Diputación impulsa la nueva fase de Silver Digi en Villardeciervos

La Diputación Provincial de Zamora presentará mañana, 11 de diciembre, un nuevo paso en la revolución tecnológica aplicada al cuidado de las personas mayores con la presentación en Villardeciervos de Silver Digi Transferencia, una fase que amplía y consolida un modelo pionero en España y Europa. Tras años de trabajo en la digitalización de hogares rurales, el proyecto evoluciona incorporando soluciones que combinan monitorización avanzada, acompañamiento humano y herramientas de prevención sanitaria, con el objetivo de garantizar que los mayores puedan vivir con más autonomía, seguridad y calidad de vida en sus propios pueblos.

Autoridades locales, provinciales y autonómicas en la inauguración de la Silver Economy este año. | VÍCTOR GARRIDO

La jornada arrancará el jueves 11 de diciembre, a las 11:30 horas, en el Salón de la Juventud de Villardeciervos. En ese momento, Ramiro Silva, diputado de Personal, Régimen Interior, Política Social y Familia, ofrecerá la bienvenida institucional y presentará el impacto que Silver Digi está generando en la provincia.

A las 11:40 horas, el cardiólogo José Luis Santos impartirá una ponencia dedicada a la salud cardiovascular en la tercera edad. Poco después, a las 12:00 del mediodía, se abordará la experiencia de los comerciantes que ya colaboran con el proyecto, para concluir con la intervención de Amaranta Ratón, diputada de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad, quien clausurará el acto.

Salud y experiencias SilverDigi

El doctor José Luis Santos, en declaraciones previas al evento en Villardeciervos, subraya la dimensión sanitaria de este proyecto y la importancia de abordar las patologías del corazón en un territorio envejecido: "Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primera causa de mortalidad en España, y poner el foco en ellas es esencial, especialmente en edades avanzadas.

En mi intervención explicaré cuáles son los principales tipos de afecciones cardiovasculares, desde la cardiopatía isquémica a los accidentes cerebrovasculares, y qué estrategias son más efectivas para prevenirlas: controles médicos periódicos, hábitos saludables y un seguimiento clínico adecuado. Entre las personas mayores, todo este conjunto de medidas es clave, porque la edad incrementa el riesgo y exige vigilancia, diagnóstico y cuidados constantes".

La experiencia de los comerciantes de Villardeciervos muestra la diversidad de realidades con las que la iniciativa se encuentra en el medio rural. En el Hostal El Salao, Ángel Herrero ha incorporado a través de la aplicación un servicio de comidas para llevar destinado a las personas mayores, aunque reconoce que la demanda es limitada por la escasa población residente durante gran parte del año. En el Restaurante Sierra Brama, su propietario Gerardo Fidalgo explica que todavía no ha recibido solicitudes mediante la plataforma, en parte porque no ofrece menú diario; sin embargo, destaca que el establecimiento está completamente adaptado para personas con movilidad reducida, lo que facilita la atención y el acceso de los mayores que sí acuden acompañados por sus familias. Por su parte, Consuelo Colinas, al frente de la histórica Confitería Colinas, mantiene un contacto directo y cotidiano con los mayores del pueblo, a quienes atiende de manera personalizada, incluso llevándoles los pedidos a domicilio cuando lo necesitan. Aunque su relación con SilverDigi no es aún estructural, su forma de trabajar refleja el espíritu comunitario que persigue el proyecto: cercanía, apoyo y continuidad del comercio local como pieza clave para que las para que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus pueblos con comodidad y autonomía. Su testimonio, junto al del resto de comerciantes locales, también será expuesto como ejemplo del papel del comercio rural en esta iniciativa. El acto en Villardeciervos se presenta como un punto de encuentro entre administraciones, profesionales y ciudadanía y como una oportunidad para conocer de primera mano el avance de un modelo innovador.n