Condenado a tres años de cárcel por grabar a su novia, exhibir el vídeo por daño año a la intimidad y violencia de género

La jueza condena a tres años de prisión a un joven por grabar en vídeo a su pareja sin su consentimiento cuando estaba desnuda y en la intimidad para enseñárselo a un amigo, lo que constituye un delito de revelación de secretos al que se suma otro de violencia de género por zarandearla y tirarla contra el coche cuando le reprochó su conducta.

La sentencia del Juzgado de lo Penal, que el condenado de iniciales D.A.S. ha recurrido a la Audiencia de Zamora en busca de la reducción de penas para eludir el ingreso en Topas, contempla la retirada de armas, la posibilidad de tener y utilizarlas durante 4 años; y 9 años alejamiento de la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por ningún medio o terceras personas.

Las secuelas que la joven, en tratamiento por "los sucesos traumáticos, que causan a la víctima un grave impacto psicológico que requiere en muchos casos atención psicológica", apunta la magistrada de lo Penal, que considera acreditado que así ha ocurrido en este caso, por lo que establece un indemnización de 6.000 euros a la víctima por los perjuicios.

La psicóloga de la Oficina de Atención a Víctimas de la Audiencia describió en el juicio a una joven con "ansiedad, sentimiento de culpa, tristeza, apatía, ideas recurrentes, miedo, vergüenza" porque alguien hubiera visto el vídeo que su pareja había grabado sin que ella lo supiera.

El condenado a su amigo: "Mira qué buena está"

La sentencia da credibilidad al relato de la joven que, en el juicio, declaró que encontraban en la intimidad cuando se dio cuanta de que le estaba haciendo un vídeo, "le dije que no me grabara, le cogí el móvil, le pedí que lo eliminara delante de mí", pero solo simuló hacerlo, lo que la magistrada considera probado con el testimonio del amigo del procesado que confirmó que le había la grabación "en el salón de mi casa y alardeó, '"mira qué buena está'". Este joven afirmó durante su interrogatorio en la vista oral esa conducta era habitual en el imputado, que solía enseñar vídeos de mujeres con las que salía o mantenía alguna relación íntima.