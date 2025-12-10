Colisión entre un camión y un turismo en la Avenida Cardenal Cisneros de Zamora
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal de la ciudad
Vanessa Remesal
Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han informado de un accidente esta mañana en la Avenida Cardenal Cisneros de Zamora. En esta ocasión, se ha debido a una colisión entre un camión y un turismo que circulaban por esta vía.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional de la ciudad. Los servicios sanitarios han atendido a un varón de 86 años y a una mujer de 81 años por un cuadro de ansiedad tras el accidente.
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
- Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- Un juez a un abogado ingresado por ictus: 'Envíe las preguntas por escrito
- Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años
- Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora