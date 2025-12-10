Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colisión entre un camión y un turismo en la Avenida Cardenal Cisneros de Zamora

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal de la ciudad

Ambulancia de emergencias en una imagen de archivo.

Ambulancia de emergencias en una imagen de archivo. / JcyL / Loz

Vanessa Remesal

Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han informado de un accidente esta mañana en la Avenida Cardenal Cisneros de Zamora. En esta ocasión, se ha debido a una colisión entre un camión y un turismo que circulaban por esta vía.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional de la ciudad. Los servicios sanitarios han atendido a un varón de 86 años y a una mujer de 81 años por un cuadro de ansiedad tras el accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico
  2. Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
  3. ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
  4. Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
  5. Un juez a un abogado ingresado por ictus: 'Envíe las preguntas por escrito
  6. Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
  7. Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años
  8. Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora

La Diputación impulsa la nueva fase de Silver Digi en Villardeciervos

Un jabalí pasea a sus anchas por la N-630 a la salida de Morales del Vino

Un jabalí pasea a sus anchas por la N-630 a la salida de Morales del Vino

Gimnasia de Mantenimiento en Zamora: abierto el plazo de inscripción para el segundo trimestre

Gimnasia de Mantenimiento en Zamora: abierto el plazo de inscripción para el segundo trimestre

Colisión entre un camión y un turismo en la Avenida Cardenal Cisneros de Zamora

Colisión entre un camión y un turismo en la Avenida Cardenal Cisneros de Zamora

Condenado en Zamora a tres años de cárcel por grabar a su novia, exhibir el vídeo y tirarla contra un coche

Nuevos pasos en la licitación para explotar el teatro Ramos Carrión de Zamora

Radiografía del mercado inmobiliario en Zamora: listado de los precios de vivienda por barrios

Tercer arresto del menor fugado que apuñaló a un joven en un piso turístico de la Plaza Mayor de Zamora

Tracking Pixel Contents