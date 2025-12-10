Colisión entre un camión y un turismo en la Avenida Cardenal Cisneros de Zamora

Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han informado de un accidente esta mañana en la Avenida Cardenal Cisneros de Zamora. En esta ocasión, se ha debido a una colisión entre un camión y un turismo que circulaban por esta vía.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional de la ciudad. Los servicios sanitarios han atendido a un varón de 86 años y a una mujer de 81 años por un cuadro de ansiedad tras el accidente.