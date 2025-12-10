El agua enlaza los paisajes zamoranos en el calendario 2026 de la Diputación

La presentación del calendario editado por la Diputación Provincial de Zamora se ha convertido en un clásico que se repite cada mes de diciembre. Tradición que cada año rinde homenaje al territorio desde una perspectiva distinta. "Calendarios que van a estar en buena parte de las casas de los zamoranos de la propia ciudad y de la provincia", apreció el presidente de la institución, Javier Faúndez.

Almanaque que guiará el año 2026 desde el objetivo de la fotógrafa Mariam A. Montesinos que ha optado por captar la belleza de los paisajes zamoranos tomando como hilo conductor el agua.

"Está dedicado a un recurso importante que tiene la provincia, no solo paisajístico, y que además es muy variado en las diferentes comarcas como es el agua", valoró el dirigente alistano.

Javier Faúndez, Mariam A. Montesinos y Víctor López de la Parte. / José Luis Fernández / LZA

Bajo el lema "El agua es vida", el calendario de mesa ensalza el patrimonio a través de las imágenes de la profesional que consiguen detener el tiempo para que nos paremos a admirar cada paisaje.

Catorce imágenes seleccionadas entre un amplio repertorio. "He disfrutado mucho recorriendo toda la provincia. De todas las fotos que hice, lástima que solo entraban catorce", reveló Montesinos.

Disfrute que ahora comparte mes a mes, comenzando en el embalse de Agabanzal, siguiendo el viaje por el Alfoz de Toro, las lagunas de Villafáfila, Montamarta, Corrales, Mózar, Puente Quintos, Puente, Villanueva del Puente, Arribes del Duero, Ricobayo y el Lago de Sanabria. "Toda la realidad de la provincia recogida con unas magníficas fotográficas", ensalzó el presidente.

Calendario de pared

El calendario de pared repite temática, pero cambia su protagonista. Homenaje al asno zamorano-leonés, con Julieta, procedente de Torregamones como modelo de la imagen que ilustra el almanaque de 2026.

Leopoldo Barrios es el autor de la fotografía del calendario del que se han editado 2.560 unidades.

Reparto de ejemplares

La Diputación de Zamora ha editado este año 14.200 ejemplares del calendario de mesa que se enviarán a los distintos ayuntamientos de la provincia.

PRESENTACIÓN CALENDARIOS 2026 DIPUTACION DE ZAMORA. / José Luis Fernández / LZA

Además, está previsto el clásico reparto, que comenzará el jueves 11 de diciembre, a partir de las 10.00 horas de la mañana, en la fachada del edificio de Las Arcadas, en la plaza de Viriato.

Unidades que se entregarán hasta agotar las existencias. Reparto en el que se darán también los calendarios de pared a las personas que lo pidan.