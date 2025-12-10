El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional

Alrededor de 70 abogadas y abogados han acudido a la concentración espontánea del colectivo profesional para respaldar a Patricio Cuadra Blanco, el compañero diagnosticado de ictus al que el titular del Juzgado número 4 de Zamora y recién elegido juez decano de Zamora, Santiago Alba Cimarra, negó la suspensión del interrogatorio de un cliente cuando el letrado se encontraba ingresado por el accidente cardiovascular que le paralizó el lado derecho del cuerpo.

El juez le exigió las preguntas por escrito, providencia que está ya en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces ante el que Patricio Cuadra, que continúa de baja médica a fecha de hoy, presentó en días pasados una queja que confía en que tenga repercusiones y se tomen medidas disciplinarias por la falta de humanidad y por conculcar los derechos a una defensa adecuada de su cliente, además de para que ninguno de los profesionales que pleitean en Zamora sufra el mismo trato. Patricio Cuadra aún no ha recibido ninguna notificación del CGPJ.

El rum rum de críticas hacia el magistrado que llegó a Zamora en 2023 entre quienes han estado en el acto de apoyo al abogado ha sido generalizado, puesto que no son pocos los autos y sentencias de Alaba Cimarra que han acabado en la Audiencia de Zamora para que las revisara, bastantes con resultado favorable a las pretensiones de los recursos.

Patricio Cuadra efectúa declaraciones a periodistas / JOSE LUIS FERNANDEZ

Justificante del Virgen de la Concha

Cuando Patricio Cuadra presentó en el Juzgado "el justificante médico de mi ingreso de urgencia en el Hospital Virgen de la Concha con el diagnóstico, ictus, detallado en el escrito porque lo pedí expresamente", la respuesta del juez fue una providencia en el que le decía "que presente las preguntas por escrito", sin acceder a la petición del abogado a suspender la comparecencia.

El abogado zamorano sufrió el ictus el 25 de octubre de este 2025 lo que le impedía acudir al Juzgado en la fecha estipulada por Alba Cimarra y considera que la negativa a posponer el acto de interrogatorio en sede judicial conculca el derecho a la tutela judicial efectiva para la persona a la que representaba; el principio de contradicción al no poder estar presente para contrapreguntar en el interrogatorio de la Fiscalía y del propio juez; y el deber del juez de garantizar una defensa.

Patricio Cuadra presenta en su escrito la jurisprudencia del Tribunal Supremo que "reconoce la enfermedad grave como causa legítima de suspensión", sin dejar de lado que el magistrado vulnerara "los principios éticos recogidos en el Código Ético Judicial relativos a la prudencia, la humanidad y el respeto a la dignidad profesional".