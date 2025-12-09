De Zahara a Capitonis: esta es la programación prenavideña en los teatros de Zamora

El Teatro Principal de Zamora inicia esta semana con una gala con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el miércoles día 10 de diciembre.

La actividad, bautizada como "Humanidad que duerme, máquinas que despiertan" y organizada por el Movimiento Feminista Libres e Iguales, propone un espectáculo de música y performance a partir de las 20.00 horas con entrada gratuita.

Every Dance en un espectáculo anterior. | A. PRIETO (ARCHIVO)

Sobre el escenario del liceo municipal estarán el Coro Musikea, Martín Efe, Rassumana, Rojo Cancionero y la performance de Víctor Hernández.

Zahara

La cantante Zahara presenta "Acustiquísimos", el jueves día 11 de diciembre a las 20.30 horas con entradas entre 18 y 24 euros.

La artista estará sola con sus guitarras, pedales, un piano y percusiones. "Zahara despliega un espectáculo técnicamente complejo y emocionalmente arrollador en el que, por momentos, parece acompañada por toda una banda… pero todo sale de ella" explican desde el liceo.

Capitonis

Además, la asociación cultural Capitonis Duriirealiza la puesta en escena de "La asamblea de los muertos" con sus gigantes y, como novedad, la inclusión de música en riguroso directo.

El espectáculo supone una adaptación del guión del escritor Francisco Álvarez Hidalgo, autor del poema del mismo título, con el que resultó ganador del primer certamen literario internacional de poesía Bellidos Dolfos en el año 2007 y a quien el colectivo cultural ha querido rendir homenaje el 12 de diciembre a las 20.30 horas. Las entradas están a la venta a un precio de 5 euros.

Los pases pueden adquirirse o bien de manera on line a través de la web del Principal o bien físicamente en la taquilla de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.

Ramos Carrión

Por otro lado, la danza ocupa un lugar importante en el Teatro Ramos Carrión a lo largo del último mes del año.

"Esencia urbana" representa el montaje donde Every Dance retrata una ciudad que nunca duerme, en la que todos sus habitantes forman parte de una misma coreografía. La propuesta podrá verse este domingo, día 14 de diciembre, a las 20.00 horas con una entrada de 12 euros.

Entradas

Las entradas están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y desde las 17.30 hasta las 20.00 horas, como en el web del Teatro Ramos Carrión de Zamora.