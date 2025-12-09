¿De dónde vienen los inmigrantes a Zamora? Estas son las nacionalidades de origen más frecuentes

La inmigración sigue siendo vital para evitar el desastre demográfico de Zamora, cuya población ha caído en 639 almas en el último año y no se ha hundido todavía más porque son muchos los extranjeros que llegan a vivir a pueblos y ciudades de la provincia.

Sin embargo la radiografía de la procedencia de estos inmigrante que dibujan los últimos datos del censo tiene poco que ver con la de hace simplemente un lustro, cuando rumanos, búlgaros o portugueses eran sin duda, las colonias más importantes, y las más pujantes. Por fortuna, personas llegadas de los países del Magreb y de Hispanoamérica continúan suministrando savia nueva a una provincia que sin duda lo necesita como ninguna otra.

Si los nacidos en España que viven en Zamora son dos mil menos en 2025 de los que eran un año antes, los extranjeros son 1.311 más.

Los que suman

Las mayores aportaciones son la de los ciudadanos colombianos, que aumentaron en 299 personas en un año y son la principal colonia de la provincia, con 1.481 naturales de ese país viviendo aquí y la de los venezolanos, con 347 personas más y un colectivo global de 1.143 almas. Crece también significativamente la llegada de peruanos, con 153 personas más (hay 688 en total), cubanos, con 151 (866 en total), brasileños, con 58 (hay 40 en total), paraguayos, con 55 más (la colonia total es de 252 personas), hondureños, con 20 más (hay solo 170 en Zamora), bolivianos, 14, hasta los 127 y salvadoreños 11 (hay 135).

El Magreb aporta también muchos nuevos moradores a Zamora, sobre todo Marruecos, que sumó 230 nacionales a su nutrida colonia de estas tierras, formada por 1.363 personas. Argelia aporta 22 inmigrantes, que incrementan una quinta parte la colonia de ese país, 101 personas.

Los que restan

Por contra, los ciudadanos de otros territorios, fundamentalmente europeos, que fueron fundamentales para la llegada de inmigrantes en otros tiempos están regresando a sus países. Zamora perdió en el último año a 52 ciudadanos búlgaros (todavía hay 776), once portugueses (bajan ya de los 1.300), diez rumanos (hay 663), y, sobre todo 62 ucranianos, la cuarta parte de los que quedaban (hay ahora mismo 180).

Hay otros casos de países con subidas o bajadas de población en Zamora porcentualmente muy altas, pero que al tratarse de cifras más cortas, los cambios pueden deberse a circunstancias anecdóticas, como el hecho de que una familia se haya mudado.

Así, los pakistaníes crecen la cuarta parte: llegaron 12 el último año y son ya 48 en total. Chinos hay seis menos (193 en total), argentinos cuatro menos (3739, malienses cinco más (llegan a 25), guineanos cuatro más (6 en total), nigerianos 3 más (hay 20), mexicanos nueve más (hasta los 90), americanos, de USA, cuatro más (hay 84), alemanes nueve más (hay 413) y holandeses, nueve más (hay 56).

Villalobos y Alcañices

Las localidades con más extranjeros son, lógicamente, las más grandes, caso de la capital, con 3.592, Benavente (1.542) o Toro (704).

En términos proporcionales es Villalobos el pueblo con más emigrantes, 50, un 24% de la población, seguido por Alcañices con el 16,5% (184 en total) o Cerecinos del Carrizal que supera el 15%, con 17. Por encima del 13% de extranjeros están Cerecinos del Carrizal, Venialbo, Castrillo de la Guareña, Trabazos, San Esteban del Molar y Requejo.

Superan el 10% Robleda-Cervantes, Morales de Toro, Pozuelo de Tábara, Fermoselle, Villavendimio, Villalpando, Muga de Sayago, Peleagonzalo, Revellinos, Villaescusa y Villar de Fallaves.