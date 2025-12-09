Los delitos sexuales aumentan un 34,6% en Zamora

Las denuncias por agresiones sexuales continúan creciendo en la provincia, en concreto, en un 34,6% al cerrar el balance de los nueve primeros meses de este 2025, lo que sitúa a estos delitos contra la libertad sexual de las mujeres en los que más han aumentado de enero a septiembre, de acuerdo con las cifras facilitadas por el subdelegado del Gobierno central en Zamora, Ángel Blanco García, que cifró el incremento total de todo tipo de infracciones penales de todo tipo en 294 en toda la provincia respecto del mismo periodo de 2024.

La consecuencia es un crecimiento de la tasa de criminalidad al registrarse 4.500 denuncias que deja una subida del 26,9% de casos de ciberdelincuencia y en un 1% los que se denominan delincuencia tradicional, ha agregado Blanco García tras la reunión semanal con el comisario jefe de la Policía Nacional, Guillermo Vara Ferrero, y del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el teniente coronel David Pulido.

Pese a estos datos, la provincia continúa siendo la segunda más segura de Castilla y León al tener una tasa de criminalidad por debajo de media autonómica en 4,.4 puntos, mientras que en el ámbito nacional la distancia con la media es de 12 puntos, ha precisado Blanco García para dejar constancia de la buena salud de la seguridad ciudadana en Zamora. Los robos con violencia intimidación han crecido en 9 más; robos con fuerza en casas habitadas bajan en Zamora, pero suben en la provincia y los hurtos disminuyen levemente.

Los ciberdelitos, en alza: un 33% más que en 2024 Otros delitos que mantienen su tónica ascendente son las estafas informáticas, en concreto con un 26% de denuncias más que en 2024, lo que explica que los ciberdelitos se sitúen en un 33% más que en el mismo periodo del año pasado. La eficacia policial indica que la Policía Nacional y la Guardia Civil han esclarecido el 42% de los asuntos denunciados por la ciudadanía o abiertos de oficio en la capital y en la provincia para su investigación, mientras que por cada mil infracciones penales se ha detenido a 253 personas, "la tasa más elevada de los últimos doce años", ha subrayado el representante del Gobierno central en Zamora. Por lo que respecta a otros delitos, se ha informado de que se han producido 56 sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, una docena menos que en los nueve primeros meses de 2024. Esa tendencia a la baja se registra, asimismo, en lo que a accidentes de tráfico se refiere durante este largo puente que comenzó a las 15.00 horas del día 5 de diciembre y concluyó a las doce de la noche de ayer, 8 de diciembre, con un número de 26 siniestros en los que dos personas resultaron heridas leves. Se trata de nueve accidentes menos que en 2024, cuando el puente de la Constitución y de la festividad de la Inmaculada concluyó con un fallecimiento, una persona herida grave y otra leve.

Dispositivo policial en Benavente

El dispositivo especial de la Guardia Civil en Benavente sirvió para mantener la calma en las horas de ocio nocturno durante estos tres días de puente con un fin de semana por el medio, cuando los agentes de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Zamora interpusieron cinco denuncias a personas por tenencia de drogas; una, por arma blanca; y otra más por la agresión a una guardia civil. Las infracciones administrativas denunciadas fueron una docena.

Por último, la Guardia Civil intervino para denunciar dos robos de carne en sendas bodegas de la provincia y una tentativa de sustracción en otra gracias a la intensificación de la vigilancia policial que está llevando a cabo en la provincia.