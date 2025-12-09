¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?

En tus paseos o desplazamientos por Zamora, es más que probable que te hayan llamado la atención unas estructuras blancas rectangulares a modo de pequeñas ventanas instaladas en varios puntos de la ciudad, como la plaza de Fernández Duro o La Marina. Su aspecto, a medio camino entre banco y marco gigante, ha generado la curiosidad de los ciudadanos que, por supuesto, han trasladado a las redes sociales. "¿Se trata de decoraciones navideñas?", "¿Una marquesina moderna?" o "¿será un soporte para algún proyecto artístico?

La respuesta llega de la mano del propio concejal de Obras en el Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, quien ha aclarado que estas instalaciones forman parte del programa municipal “Renaturaliza”, que busca "incrementar la biodiversidad urbana y mejorar la presencia de vegetación en espacios públicos". Hablando en plata, estas estructuras serán pequeños jardines verticales con distintas especies de plantas que integrarán bancos para sumar zonas verdes en espacios duros del centro y de los barrios.

Jardines verticales en la plaza de Fernández Duro (Zamora capital). / A. O.

Microoasis verdes

La idea es que funcionen como microoasis vegetales en puntos estratégicos de la ciudad. Novo detalla que estas actuaciones "se suman a otras ya en marcha en este momento dentro del proyecto, entre ellas, los trabajos en los jardines de San Bernabé, la cubierta verde de la marquesina de La Marina y la creación de una pantalla vegetal en el Bolón y la calle Villalpando con diversas especies". Todas las intervenciones comparten un mismo objetivo: avanzar hacia una Zamora más sostenible, más fresca y más amable para el peatón.

En Valladolid

Ciudades como Valladolid ya disponen de estos jardines verticales. Mira:

Jardín vertical similar al de Zamora que luce Valladolid. / Singular Green

Este tipo de instalaciones, también conocidas como muros verdes o paredes vivas, son estructuras que permiten cultivar plantas en superficies verticales, maximizando el uso del espacio disponible en entornos urbanos.

Mientras tanto, la estructura en cuestión —con su estética minimalista y su función todavía en proceso— seguirá despertando la curiosidad de quienes pasan junto a ella, a la espera de ver cómo se transforma en un pequeño jardín urbano.