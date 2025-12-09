Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora

Recién constituidos como asociación, los integrantes de la iniciativa En Bici Sin Edad de Zamora comienzan a dar los primeros pasos para que, en pocos meses, personas mayores o con movilidad reducida puedan "pasear" por la ciudad gracias a unos triciclos especiales, a los que darán pedales voluntarios de este proyecto.

Este mismo sábado, 13 de diciembre, se organiza el primer curso formativo para estos voluntarios, con compañeros de la asociación en A Coruña, que traerán uno de sus triciclos adaptados para realizar una jornada teórico práctica.

Una manera de ponerse en el lugar del otro

"Nos enseñarán cómo gestionar la asociación y el voluntariado, mientras que en la parte práctica los participantes aprenderán a conducir estos triciclos especiales, viendo cómo hay que pedalear tanto en vacío como cargando alguna persona", explica Judit Castro, una de las promotoras de esta iniciativa en Zamora. "Es una forma de practicar y poderse poner en lugar de las personas que utilizarán el triciclo, controlando la velocidad o sorteando posibles baches", pone como ejemplos.

Fernando Mesonero y Judit Castro, promotores del proyecto en Zamora. | CEDIDA

En Bici Sin Edad cuenta con catorce delegaciones en Cataluña y otra veintena más en el resto de España, en ciudades como San Sebastián, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Vitoria, Málaga o Albacete .

Cuando arranque el proyecto en Zamora, la ciudad se convertirá en la primera de Castilla y León.

Jornada festiva por las calles de Zamora

La formación en las pistas de Tráfico es por la mañana —de 10.00 a 14.00 horas—, pero por la tarde, los promotores tienen programada una jornada festiva, que saldrá a las 17.30 horas de la residencia juvenil Doña Urraca para recorrer en bicicleta y con el triciclo de los gallegos diferentes calles de la capital, incluyendo el casco antiguo, con el objetivo de dar a conocer a todos los vecinos de Zamora esta iniciativa solidaria sobre dos ruedas.

En Bici Sin Edad por una calle de España / Cedida

Los que quieran colaborar como voluntarios con la asociación todavía tienen la posibilidad de apuntarse poniéndose en contacto con la organización a través de la dirección de correo electrónico ebse.zamora@gmail.com.

Desde En Bici Sin Edad Zamora también se invita a todos los amantes de la bicicleta a acompañarlos en el acto de la tarde. Una primera presentación oficial de un proyecto que será una bonita realidad en 2026.