Pedrero insta al obispo a pedir el "Ostensorio" de Coomonte al Reina Sofía para su depósito en Zamora

La muerte del escultor zamorano contemporáneo más importante del panorama nacional y uno de los más relevantes de todo el país, de José Luis Coomonte, ha despertado indignación entre artistas locales que reclaman un lugar donde su amplísima y vanguardista obra pueda exponerse de forma permanente para su admiración. Es una de las propuestas del pintor de su misma generación Antonio Pedrero quien insta a las administraciones, al Obispado de Zamora en concreto, a que soliciten al Museo Reina Sofía la cesión en depósito de la escultura "Ostensorio, la obra de arte sacro contemporánea más importante a nivel nacional e internacional", ha manifestado el también amigo íntimo de Coomonte que lamenta la enorme pérdida para el Arte.

Se trata de "una pieza única", agrega Pedrero, con la que el escultor logró el primer premio de la II Bienal de Arte Cristiano de Salzburgo de 1960, dedicada a la eucaristía, en la que representó a España, un creación "que debería estar en la Catedral", agrega Pedrero por su belleza y su extraordinaria singularidad. El pintor zamorano agrega que el "Ostensorio" define el dominio de volúmenes y formas, del hierro, de la orfebrería y de elementos como las piedras de cuarzo que utiliza con el canto rodado como base.

Ostensorio, la obra de Coomente que está en el Museo Reina Sofía. / Revista de Arquitectura

Se trata de una obra que no ha perdido su vigencia, la originalidad que el escultor benaventano era capaz de dar a todos sus trabajos que preparaba desde el estudio minucioso de la temática que abordaba sin olvidar las referencias cristianas e históricas, como en esta custodia de 1,50 metros de altura de hierro con piedras de cuarzo incrustadas y un canto como base (en alusión a las palabras de Jesús a San Pedro: "sobre esta piedra edificaré mi iglesia") que traza a partir de las cruces románicas y góticas, de su descomposición para dar forma a su escultura.

Así lo explicó Coomonte en Revista de Arquitectura, en la que se reproduce una fotografía de la obra, la misma que debía acompañar el artículo de opinión de Antonio Pedrero "José Luis se ha ido, ‘Coomonte’ está con nosotros" en la edición de papel y que, por error, fue sustituida por otra del escultor con dos obras suyas en la exposición monográfica del Museo Etnográfico, "Coomonte, reto y materia" del año 2021.