Préstamo en depósito
Pedrero insta al obispo a pedir el "Ostensorio" de Coomonte al Reina Sofía para su depósito en Zamora
El pintor ensalza la custodia del escultor recién fallecido, la obra más importante de arte sacro contemporáneo, que cree que "debería exponerse en la Catedral"
La muerte del escultor zamorano contemporáneo más importante del panorama nacional y uno de los más relevantes de todo el país, de José Luis Coomonte, ha despertado indignación entre artistas locales que reclaman un lugar donde su amplísima y vanguardista obra pueda exponerse de forma permanente para su admiración. Es una de las propuestas del pintor de su misma generación Antonio Pedrero quien insta a las administraciones, al Obispado de Zamora en concreto, a que soliciten al Museo Reina Sofía la cesión en depósito de la escultura "Ostensorio, la obra de arte sacro contemporánea más importante a nivel nacional e internacional", ha manifestado el también amigo íntimo de Coomonte que lamenta la enorme pérdida para el Arte.
Se trata de "una pieza única", agrega Pedrero, con la que el escultor logró el primer premio de la II Bienal de Arte Cristiano de Salzburgo de 1960, dedicada a la eucaristía, en la que representó a España, un creación "que debería estar en la Catedral", agrega Pedrero por su belleza y su extraordinaria singularidad. El pintor zamorano agrega que el "Ostensorio" define el dominio de volúmenes y formas, del hierro, de la orfebrería y de elementos como las piedras de cuarzo que utiliza con el canto rodado como base.
Se trata de una obra que no ha perdido su vigencia, la originalidad que el escultor benaventano era capaz de dar a todos sus trabajos que preparaba desde el estudio minucioso de la temática que abordaba sin olvidar las referencias cristianas e históricas, como en esta custodia de 1,50 metros de altura de hierro con piedras de cuarzo incrustadas y un canto como base (en alusión a las palabras de Jesús a San Pedro: "sobre esta piedra edificaré mi iglesia") que traza a partir de las cruces románicas y góticas, de su descomposición para dar forma a su escultura.
Así lo explicó Coomonte en Revista de Arquitectura, en la que se reproduce una fotografía de la obra, la misma que debía acompañar el artículo de opinión de Antonio Pedrero "José Luis se ha ido, ‘Coomonte’ está con nosotros" en la edición de papel y que, por error, fue sustituida por otra del escultor con dos obras suyas en la exposición monográfica del Museo Etnográfico, "Coomonte, reto y materia" del año 2021.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- Nuevo jardín a cuatro metros de altura, sobre las cabezas de los viandantes, en pleno centro de Zamora
- Un juez a un abogado ingresado por ictus: 'Envíe las preguntas por escrito
- Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- Quejas por los aparcamientos en doble fila en esta calle de Zamora: 'No se puede circular