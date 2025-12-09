Nuevo ciclo de patrimonio y música en Zamora. Nace "Ritus Sonorum"

Zamora estrena el ciclo “Ritus Sonorum” que conjuga la difusión artística, en templos más significativos de la ciudad, mediante visitas guiadas y conciertos en directo.

La propuesta nace con el fin de ofrecer “una experiencia cultural distinta, que combine historia, espiritualidad y música en espacios de gran valor patrimonial” explican desde VitaliZa Producciones.

Cada cita contará con una visita guiada de 15 minutos al templo, seguidas de un concierto de unos 60 minutos de duración, con un sonido e iluminación profesionales para asegurar una experiencia de calidad.

Cartel del ciclo / Cedida

Primeras fechas

Las primeras sesiones tendrán lugar el día 12 de diciembre en el templo de San Ildefonso, con un concierto de órgano a cargo del músico Víctor Aliste, mientras que el 19 de diciembre el templo será San Andrés con la actuación del coro Camerata Primo Tempo. Ambos recitales se celebrarán en viernes, en un horario de 19.45 a 21.00 horas.

Entrada

La entrada será libre con invitación, hasta completar aforo y los pases pueden recogerse en la Librería Diocesana, sita en la calle de Ramos Carrión 18, o bien en el templo correspondiente desde 20 minutos antes de empezar la visita guiada.

Colaboración

El proyecto, que persigue pretende ofrecer una oferta cultural accesible y abrir una nueva vía para vincular al público con el patrimonio histórico y artístico de Zamora, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, de la Diócesis de Zamora y ZamorArte así como la Fundación Caja Rural de Zamora.