El Museo Etnográfico acoge dos nuevas actividades en Zamora
Los autores dan a conocer el libro "Diccionario, topónimos, costumbres y leyendas de Villaseco del Pan"
El Museo Etnográfico de Castilla y León oferta dos nuevas actividades culturales esta semana.
La primera corresponde a la presentación del libro "Diccionario, topónimos, costumbres y leyendas de Villaseco del Pan". El jueves 11 de diciembre, a las 20:00 horas, el salón de actos del centro cultural con sede en la capital acogerá la presentación del volumen sus autores, Juan Marcos Martín y Ana Resurrección Pedrón Pino. Además, estarán acompañados de Nela Escribano, voz, y Michel Núñez, guitarra.
La actividad está dirigida a personas interesadas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.
Charla
La segunda tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, a las 19.00 horas, y supone la última conferencia del ciclo organizado en colaboración con el Seminario Historias en los márgenes, titulada "La construcción de la experiencia estética-materialista", impartida por Íñigo Varona Sánchez.
En esta intervención se presentará “Pisando el Territorio. Anarqueología Urbana”, un proyecto artístico de intervención material del espacio desde la escultura, a partir de la acción física de excavar desenterrando un vestigio arquitectónico, hallado en un monte de la periferia bilbaína.
Ponente
Íñigo Varona Sánchez es docente, artista y Doctor en Investigación en Arte Contemporáneo por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco; trabaja desde la operatividad de la escultura como herramienta sensible de producción objetiva y subjetiva en un análisis materialista-estético del espacio urbano, a través de una práctica artística crítica y personal.
Exposición
El Museo Etnográfico, a los belenes instalados, acoge la muestra «Lo sagrado en lo cotidiano», integrada por piezas procedentes de distintas instituciones y de colecciones particulares, así como de los fondos del Museo Etnográfico de Castilla y León, y plantea un recorrido en torno a la protección del cuerpo del hombre y la mujer, de la vivienda y de la vida fuera de la casa.
