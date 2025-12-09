Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Museo Etnográfico acoge dos nuevas actividades en Zamora

Los autores dan a conocer el libro "Diccionario, topónimos, costumbres y leyendas de Villaseco del Pan"

Un hombre en las inmediaciones del Museo Etnográfico de Castilla y León.

Un hombre en las inmediaciones del Museo Etnográfico de Castilla y León. / Archivo

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

El Museo Etnográfico de Castilla y León oferta dos nuevas actividades culturales esta semana.

La primera corresponde a la presentación del libro "Diccionario, topónimos, costumbres y leyendas de Villaseco del Pan". El jueves 11 de diciembre, a las 20:00 horas, el salón de actos del centro cultural con sede en la capital acogerá la presentación del volumen sus autores, Juan Marcos Martín y Ana Resurrección Pedrón Pino. Además, estarán acompañados de Nela Escribano, voz, y Michel Núñez, guitarra.

 La actividad está dirigida a personas interesadas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Charla

La segunda tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, a las 19.00 horas, y supone la última conferencia del ciclo organizado en colaboración con el Seminario Historias en los márgenes, titulada "La construcción de la experiencia estética-materialista", impartida por Íñigo Varona Sánchez.

En esta intervención se presentará “Pisando el Territorio. Anarqueología Urbana”, un proyecto artístico de intervención material del espacio desde la escultura, a partir de la acción física de excavar desenterrando un vestigio arquitectónico, hallado en un monte de la periferia bilbaína.

La actividad está dirigida a personas interesadas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Ponente

Íñigo Varona Sánchez es docente, artista y Doctor en Investigación en Arte Contemporáneo por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco; trabaja desde la operatividad de la escultura como herramienta sensible de producción objetiva y subjetiva en un análisis materialista-estético del espacio urbano, a través de una práctica artística crítica y personal.

Exposición

El Museo Etnográfico, a los belenes instalados, acoge la muestra «Lo sagrado en lo cotidiano», integrada por piezas procedentes de distintas instituciones y de colecciones particulares, así como de los fondos del Museo Etnográfico de Castilla y León, y plantea un recorrido en torno a la protección del cuerpo del hombre y la mujer, de la vivienda y de la vida fuera de la casa.

