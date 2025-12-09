Huelga de médicos en Zamora: estas son las cifras

El pasado lunes 8 de diciembre, más de la mitad de facultativos del Hospital Virgen de la Concha, dejaron de lado su trabajo, o la festividad, para secundar la huelga convocada por el Sindicato Médico (CESM). La manifestación contó con el 52% de la plantilla, que abandonó sus puestos provocando la parálisis de sus servicios (a excepción de los servicios mínimos), por lo que el Complejo Asistencial simulaba "la actividad de un día festivo", según las cifras manejadas por el presidente en la provincia de la organización profesional, Tomás Toranzo. El médico zamorano cifra en un 25% el seguimiento entre médicos y médicas de Atención Primaria, con la dispersión geográfica de las consultas como cortapisa.

A ambos porcentajes, el de la plantilla del Hospital y el de los médicos de Atención Primaria, se le sumaron la mitad de los residentes del Complejo Asistencial; la amplia repercusión en consultas de especialistas y la suspensión de pruebas, reduciendo los servicios a los casos más urgentes. Para Toranzo, esta situación muestra la gran "satisfacción del sindicato por el resultado de esta convocatoria". La manifestación durará cinco días, poniendo el broche final el viernes 12 de diciembre con el objetivo de obligar al Ministerio de Sanidad a sentarse a negociar el Estatuto Marco de estos profesionales.

Durante la convocatoria, el líder sindical exigió al Gobierno que deje de escudarse en que es una cuestión de las comunidades autónomas, en este caso de la Junta de Castilla y León. De esta misma forma, volvió a tirar de las orejas al Ministerio de Sanidad que sigue en sus trece, sin acceder a escuchar al colectivo médico y sin tener en cuenta el «hartazgo de la profesión que busca mejorar las condiciones básicas de nuestros trabajos». Tampoco ahorró calificativos en la ministra socialista Mónica García, con «una actitud prepotente. Esperamos que se dé cuenta y que se siente a negociar». Además, sin olvidarse de sus pacientes, el sindicato CESM reitera sus disculpas a la ciudadanía por las consecuencias que pueda tener esta huelga.

El 15,16%, según el Sacyl

Según ha estimado la Gerencia de salud de la Junta, los porcentajes se quedan mucho más atrás, tanteando un 15,16% la repercusión en Zamora, donde 58 médicos y médicas no acudieron a su trabajo, muy por debajo de la media autonómica que estima en un 25,83 %. El porcentaje a nivel autonómico en Atención Hospitalaria llegó al 32%, de acuerdo con los cálculos oficiales, con 1.531 profesionales en paro. Mientras, en Atención Primaria se movilizó el 11 % de la plantilla en cuanto a la comunidad autónoma, es decir, 236 facultativos; y en la Gerencia de Salud de Área solo uno se unió al paro.

La Gerencia contabilizó un total 1.768 facultativos huelguistas de los 6.844 efectivos que tenían que trabajar en el turno de mañana y por provincias se repartió del siguiente modo: Ávila 10,6 %, 36 médicos y médicas en huelga; Burgos 43,9 %, 336 en huelga; León 28,1 %, 347; Palencia 27,2 %,118 médicos; Salamanca 18 %, 261 facultativos; Segovia 29,3 %, 115; Soria 27,7 %, 45; Valladolid 26,5 %, 452 médicos; y Zamora, con ese 15,6 %, lo que implica a 58 profesionales.