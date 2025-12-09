La jueza deja sin protección a una maltratada de riesgo extremo

En solo dos días, el móvil de esta mujer víctima de violencia de género recibió más de 250 mensajes de su pareja para coaccionarla y amenazarla después de que le denunciara por este delito en Barcelona hasta donde se la llevó contra su voluntad el pasado octubre, según explica su abogado de oficio.

El arresto del acusado por el último episodio ha permitido que la jueza de guardia, titular del Juzgado número 1 de Zamora, impusiera nuevas medidas de protección a la víctima, accediera al destierro propuesto por el abogado de oficio, la prohibición de comunicación por ningún medio o terceras personas y de aproximarse a ella a 500 metros, tras haber retirado la orden de alejamiento la jueza de Violencia de Género poco antes por contradicciones en la declaración de la víctima.

Mensajes del maltratador: "Os voya a abrir a la mitad"

Los mensajes amenazantes son constantes, a pesar de que ella guarda absoluto silencio y no contesta a ninguno, tales como "os voy a abrir a la mitad" -en referencia a ella y su familia-, "me las vas a pagar", "eres una hija de puta" que recibe de forma constante, incluso, cuando declaraba la última vez en la Comisaría de Zamora tras ser rescatada en Barcelona por la policía.

La mujer ya había denunciado en la capital zamorana con anterioridad a su pareja tras recibir amenazas de muerte y un intento de agresión con un machete. El incesante hostigamiento que sufre la víctima por parte del denunciado la llevó a variar su testimonio sobre el intento de agresión en Zamora y la jueza de Violencia de Género, a pesar de que el sistema VioGén califica el caso de riesgo extremo, decide archivar el caso y retirar las medidas de protección "por discrepancias en la declaración".

La decisión está recurrida ante la Audiencia de Zamora por el abogado de oficio de la mujer, quien entiende que las amenazas y las coacciones por parte del denunciado por maltrato alcanzan límites exagerados, lo que hace temer por la vida de la víctima. El letrado alega en su recurso "indefensión" de su clienta frente al acusado que muestra una actitud extremadamente violenta.

Se trata de una decisión judicial que resulta, cuando menos, sorprendente, máxime cuando existe una calificación de riesgo extremo por los expertos de la UFAM de la Comisaría de Zamora tras someterle al examen VioGén que establece el nivel de peligro para la víctima y las medidas de protección a tomar.

Cuando el investigado consigue llevarse a Barcelona a la denunciante lo hace saltándose la orden de alejamiento de la jueza de Violencia de Género había establecido y estaba en vigencia, pero la mujer accede a ir con él por miedo, dada su agresividad. En la ciudad condal, logró zafarse por unos minutos de su maltratador y salir a la calle para acudir a un centro de salud pedir ayuda, la Policía Nacional le detiene y se abre otra investigación.

Sin embargo, la jueza de Violencia de Género de Zamora archiva el procedimiento que investigaba en Zamora, a pesar de que el acusado ha quebrantado la orden de alejamiento y presionado a su pareja para llevársela a Cataluña. Es entonces cuando retira las medidas de protección a pesar de que se le informa de lo ocurrido en Barcelona.