Amenazas: "Te voy a abrir a la mitad"
La jueza deja sin protección a una maltratada de riesgo extremo
El acusado de violencia de género se llevó a la víctima a Barcelona bajo coacciones, ciudad en la que ella pide ayuda en un centro de salud
En solo dos días, el móvil de esta mujer víctima de violencia de género recibió más de 250 mensajes de su pareja para coaccionarla y amenazarla después de que le denunciara por este delito en Barcelona hasta donde se la llevó contra su voluntad el pasado octubre, según explica su abogado de oficio.
El arresto del acusado por el último episodio ha permitido que la jueza de guardia, titular del Juzgado número 1 de Zamora, impusiera nuevas medidas de protección a la víctima, accediera al destierro propuesto por el abogado de oficio, la prohibición de comunicación por ningún medio o terceras personas y de aproximarse a ella a 500 metros, tras haber retirado la orden de alejamiento la jueza de Violencia de Género poco antes por contradicciones en la declaración de la víctima.
Mensajes del maltratador: "Os voya a abrir a la mitad"
Los mensajes amenazantes son constantes, a pesar de que ella guarda absoluto silencio y no contesta a ninguno, tales como "os voy a abrir a la mitad" -en referencia a ella y su familia-, "me las vas a pagar", "eres una hija de puta" que recibe de forma constante, incluso, cuando declaraba la última vez en la Comisaría de Zamora tras ser rescatada en Barcelona por la policía.
La mujer ya había denunciado en la capital zamorana con anterioridad a su pareja tras recibir amenazas de muerte y un intento de agresión con un machete. El incesante hostigamiento que sufre la víctima por parte del denunciado la llevó a variar su testimonio sobre el intento de agresión en Zamora y la jueza de Violencia de Género, a pesar de que el sistema VioGén califica el caso de riesgo extremo, decide archivar el caso y retirar las medidas de protección "por discrepancias en la declaración".
La decisión está recurrida ante la Audiencia de Zamora por el abogado de oficio de la mujer, quien entiende que las amenazas y las coacciones por parte del denunciado por maltrato alcanzan límites exagerados, lo que hace temer por la vida de la víctima. El letrado alega en su recurso "indefensión" de su clienta frente al acusado que muestra una actitud extremadamente violenta.
Se trata de una decisión judicial que resulta, cuando menos, sorprendente, máxime cuando existe una calificación de riesgo extremo por los expertos de la UFAM de la Comisaría de Zamora tras someterle al examen VioGén que establece el nivel de peligro para la víctima y las medidas de protección a tomar.
Cuando el investigado consigue llevarse a Barcelona a la denunciante lo hace saltándose la orden de alejamiento de la jueza de Violencia de Género había establecido y estaba en vigencia, pero la mujer accede a ir con él por miedo, dada su agresividad. En la ciudad condal, logró zafarse por unos minutos de su maltratador y salir a la calle para acudir a un centro de salud pedir ayuda, la Policía Nacional le detiene y se abre otra investigación.
Sin embargo, la jueza de Violencia de Género de Zamora archiva el procedimiento que investigaba en Zamora, a pesar de que el acusado ha quebrantado la orden de alejamiento y presionado a su pareja para llevársela a Cataluña. Es entonces cuando retira las medidas de protección a pesar de que se le informa de lo ocurrido en Barcelona.
Teléfonos y correos para denunciar
El representante del Gobierno central en Zamora ha reiterado el respaldo social e institucional a las víctimas de violencia machista para acabar con esas relaciones y denunciar, además de instar a la ciudadanía a que denuncie en el teléfono 016; escribir mensaje de WhatsApp al 600 000 016 de la unidad de Violencia de Género de la Subdelegación de Zamora, ambos números anónimos; llamar a la Policía Nacional al 091; a la Guardia Civil al 062 o emergencias 1 1 2. Igualmente, se puede enviar un correo electrónico a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o usar el chat online violenciagenero.igualdad.gob.es, todos los servicios son gratuitos.
Asimismo, se puede contactar con el número 900202010 de la Asociación ANAR de Ayuda a Niños y Niñas y Adolescentes víctimas vicarias de violencia de género o de otro tipo de delitos. Para denunciar trata de mujeres y niñas para la explotación sexual, el Ministerio de Interior dispone del teléfono 900105090, en el que se atiende de forma continuada, como en el resto de los mencionados.
