El Sindicato Médico carga contra la "actitud prepotente" de la ministra de Sanidad y celebra el seguimiento de la huelga en Zamora

Poco más de la mitad de facultativos del Hospital Virgen de la Concha ha secundado la huelga en Zamora, convocada por el Sindicato Médico (CESM), con un porcentaje del 52% de la plantilla, sin contar los servicios mínimos, lo que ha dejado al Complejo Asistencial con "una actividad similar a la de un día festivo", según las cifras dispensadas por el presidente en la provincia de la organización profesional, Tomás Toranzo, quien cifraba en un 25% el seguimiento entre médicos y médicas de Atención Primaria, condicionados por la dispersión geográfica de las consultas.

Ambos porcentajes, sumados a que la mitad de los residentes del Complejo Asistencial ha secundado el paro nacional; a la amplia repercusión en consultas de especialistas y a la suspensión de pruebas, que se han reducido a la atención de casos urgentes, llevan a Tomás Toranzo a mostrar la "satisfacción grande del sindicato por el resultado de esta convocatoria" que se prolongará hasta este viernes, día 12 de diciembre, con el objetivo de obligar al Ministerio de Sanidad a sentarse a negociar el Estatuto Marco de estos profesionales y que deje de escudarse en que es una cuestión de las comunidades autónomas, en este caso de la Junta de Castilla y León, ha querido recalcar el médico zamorano.

El responsable sindical ha vuelto a tirar de las orejas la Gobierno central que sigue en sus trece frentre al "hartazgo de la profesión, que reivindica mejorar las condiciones básicas de nuestros trabajos" y frente a la "actitud prepotente de la ministra Sanidad", la socialista Mónica García, "esperamos que se dé cuenta y que se siente a negociar". El sindicato CESM ha reiterado sus disculpas a la ciudadanía por las consecuencias que pueda tener esta huelga.

El 15,16% de seguimiento, según el Sacyl

Los porcentajes se quedan mucho más atrás según la Gerencia de Salud de laJunta de Castilla y León, en concreto Zamora 15,6 %, lo que implica a un total de 58 médicos y médicas en huelga, muy por debajo de la media autonómica que se estima en un 25,83 %. El porcentajem a nivle autonómico en Atención Hospitalaria se eleva hasta el 32 %, de acuerdo con los cálculos oficiales, con 1.531 profesionales en paro, mientras en Atención Primaria se ha movilizado el 11 % de la plantilla en el ámbito comunirtario, es decir, 236 facultativos; enun 4 % en la Gerencia de Salud de Área, con uno solo en paro.

La gerencia ha contabilizado 1.768 facultativos de los 6.844 efectivos que tenían que trabajar en el turno de mañana. y en el turno de mañana que se reparten por provincias del siguiente modo: Ávila 10,6 %, 36 médicos y médicas en huelga; Burgos 43,9 %, 336 en huelga; León 28,1 %, 347; Palencia 27,2 %,118 médicos; Salamanca 18 %, 261 facultativos; Segovia 29,3 %, 115; Soria 27,7 %, 45; Valladolid 26,5 %, 452 médicos; y Zamora, con ese 15,6 %, lo que implica a 58 profesonales.