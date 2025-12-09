La huelga de médicos afectará a la asistencia sanitaria de Zamora toda la semana

Si usted llega este martes con su cita a la consulta médica, es muy probable que no le atiendan. La razón es que empieza una huelga de médicos que se une a los festivos del Puente de la Constitución y la Inmaculada y que se prolongará hasta el viernes, enlazando a su vez con otro fin de semana.

Oficialmente no hay manera de saber si una consulta o una intervención quirúrgica concreta va a quedar o no suspendida, debido a que existe el derecho de huelga y cada profesional puede decidir si se suma a ella o trabaja con normalidad. Hay servicios mínimos, pero solo para atender lo que se incluye en ellos, que es algo más que lo ugente, pero no todo.

Aunque los responsables del sindicato convocante, CESM, animaron a los ciudadanos a llamar para saber si su consulta o prueba están anuladas, en la práctica es imposible conocer con antelación esta circunstancia, hasta la propia jornada de huelga.

Ni siquiera, se quejaron los responsables provinciales del sindicato, se les ha permitido poner carteles informativos en las zonas comunes del hospital para informar a los pacientes sobre la existencia de la movilización.

Servicios mínimos

Para garantizar la asistencia básica, la Consejería de Sanidad ha establecido unos servicios mínimos equivalentes a lo que sería una jornada de festivo en Atención Primaria, y en los hospitales se cubrirá el 100% de la asistencia en los supuestos de atención urgente o en la que una demora puede empeorar la situación del paciente.

En UCI, Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, quirófanos en supuestos de pacientes que requieran cirugía invasiva, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria, servicios en los que se presta una asistencia vital, es necesario el 100% de la asistencia para garantizar la actividad programada. También se atenderán urgencias y a pacientes desplazados desde otras localidades.

En el hospital (Complejo Asistencial) estarán de mínimos 63 médicos por la mañana, 22 por la tarde más seis de guardia localizada y 18 por la noche más seis de guardia localizada. En urgencias habrá seis médicos por la mañana y la tarde y cinco por la noche. Los mínimos en Atención Primaria serán de un médico por turno (mañana, tarde y noche) en todos los centros de salud rurales.

En cada centro de salud de Zamora capital son dos médicos de mañana y uno de tarde, con tres de tarde en urgencias de Santa Elena y dos de noche. En Benavente son dos médicos de mañana en ambos centros de salud y dos en el punto de atención continuada por la tarde y la noche.

Y en Toro son dos médicos de mínimos por turno (mañana, tarde y noche).

Los médicos convocantes de la huelga han pedido disculpas a los usuarios por los problemas y molestias que los paros puedan ocasionarles, y pidieron a las autoridades sanitarias el establecimiento de un plan de choque para recuperar la actividad que pueda verse interrumpida por la huelga.

Las razones de la huelga

La Confederación Española de Sindicatos Médicos llamó a los facultativos a secundar la huelga. De momento no está prevista ninguna concentración provincial.

La huelga viene motivada por el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Los médicos piden un estatuto propio para contar con un ámbito de negociación diferenciado ante la Administración. "No nos soluciona nada agrupar en un capítulo específico normas que regulen aspectos laborales exclusivos del médico, ni la oferta de crear mesas técnicas exclusivas para abordar problemática del facultativo mientras la composición de esas mesas siga siendo la misma que la de la sectorial controlada por sindicatos poco o nada representativos entre el colectivo médico e incluso con intereses contrarios al mismo", indica el comunicado.

El Ministerio sigue manteniendo su postura de no diferenciar en grupos distintos a titulados MECES III con titulados MECES II, de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos, sin tener en cuenta tampoco que el nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación, con las consecuencias retributivas que ello conlleva.

Los médicos exigen que la jornada de guardias sea considerada como una actividad extraordinaria y, por lo tanto, su retribución esté por encima de la hora ordinaria, así como ese trabajo compute como tiempo trabajado para la jubilación. "La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes. No se nos ofrecen garantías suficientes para que no se siga obligando a compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas, puesto que el comodín de las necesidades del servicio sigue vigente a pesar de todo", expuso el sindicato convocante del paro.