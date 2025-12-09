Reconocimiento
Los farmacéuticos de Zamora rinden homenaje a Purificación Tamame
La secretaria técnica se retira después de 38 años al servicio de los colegiados de Zamora
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora conmemoró a su patrona la Inmaculada Concepción, entre otros actos, con la entrega de la medalla colegial a los farmacéuticos que cumplen 70 años en 2025, la imposición de la insignia a los nuevos colegiados incorporados este año y un emotivo homenaje a Purificación Tamame González por su próxima jubilación, "en reconocimiento a su larga trayectoria y dedicación al servicio de los farmacéuticos".
La actual secretaria técnica del Colegio, se retira tras 38 años de servicio "en los que ha desempeñado diversos puestos y funciones de responsabilidad, con siete presidentes en diez mandatos. Tamame ejerció como responsable del laboratorio colegial, especializado en análisis de aguas y formulación magistral hasta su cierre, y como responsable de formación.
Como secretaria técnica ha sido la interlocutora del Colegio, y ha apoyado las funciones de información del medicamento, atención al usuario de receta electrónica y administración.
