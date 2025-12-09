Correos lanza su campaña navideña en Zamora con infinidad de novedades: cestas, juguetes, sellos mágicos...

La época navideña es un periodo especial para los más pequeños, pero también para el resto de la población. Por ello, compañías como Correos lanzan en estas fechas sus campañas especiales que repartan también felicidad por todos los puntos de España, tanto en entornos rurales como en grandes capitales. En el caso de Zamora, son 12 las oficinas adscritas a esta oferta especial que se lleva a cabo a lo largo del mes de diciembre. La lista de productos y servicios ofrecidos hasta final de año es prácticamente infinita, yendo desde bolígrafos solidarios hasta cestas navideñas, pasando por calendarios, participaciones de Lotería de Navidad o sellos mágicos.

Con 26 ediciones a sus espaldas, la campaña 'Un juguete, una ilusión' será nuevamente una de las grandes insignias de la oferta navideña de Correos en colaboración con la Fundación Crecer Jugando y RTVE. Toda la recaudación de la venta de sus clásicos bolígrafos solidarios irá a mejorar las condiciones de vida de niños y niñas vulnerables, para lo que se cuenta con hasta 140.000 ejemplares, de los cuales ya se ha vendido algo más de una quinta parte. La solidaridad, sin embargo, no se acaba con esta iniciativa, pues también están a la venta en las oficinas de Correos las tarjetas de felicitación, calendarios o estuches de 'christmas' de UNICEF.

Mezclando iniciativas en favor del prójimo con el tradicional sorteo de Lotería de Navidad, un año más se ha suscrito un acuerdo entre Correos y Cruz Roja, gracias al cual la empresa postal ofrece a sus clientes más de 600.000 participaciones. Su precio total es de 6 euros, de los cuales 1 euro se destinan a programas y proyectos de la ONG. El apartado solidario se cierra con la venta de los muñecos conocidos como 'Baby Pelones', ideados por la Fundación Juegaterapia y que tienen como fin ayudar a los niños que se encuentran hospitalizados o en tratamiento durante estas fechas por diferentes tumores.

Sellos mágicos

Con la cercanía de la época navideña, no podían faltar los detalles especiales para enviar la carta a los Reyes Magos o Papá Noel. En esta ocasión, Correos ha dispuesto una serie de 'sellos mágicos' con las figuras de estos personajes habituales de la Navidad, a los que se suman los 'packs mágicos' con cartas, sobres, postales o pegatinas pensadas para los más pequeños de la casa. Entre todos los sellos preparados por correos, destacan los dos especiales que se han puesto en circulación este año, dedicados a la Ciudad de Navidad de la madrileña Torrejón de Ardoz y al reconocido Belén de Cangas de Onís.

De igual manera, desde las oficinas de Correos se podrán adquirir y enviar cestas navideñas, con una selección de lotes de Navidad que permite a los usuarios elegir aquellos que más les gusten. Además, también será posible su envío a zonas rurales a través de los carteros y carteras de Correos. En cuanto a la posibilidad de comprar regalos más allá de estos surtidos de alimentos, Correos también ofrece en sus oficinas una amplia oferta de libros, juegos o juguetes; así como diferentes utensilios de Mr. Wonderful, como pueden ser agendas, calendarios, estuches, tazas o accesorios de papelería.