El comercio de Zamora reparte 10.000 euros en premios esta Navidad

10.000 euros es la cantidad total que el comercio de Zamora pone en juego esta Navidad. La campaña, promovida por la asociación de comerciantes Azeco y el Ayuntamiento de Zamora, repartirá entre los clientes vales de regalo por valor de 5 euros de compra, así como entradas para tirarse por el tobogán de hielo, instalado en la plaza de Claudio Moyano.

La iniciativa se desarrolla desde el 18 de diciembre hasta el día 5 de enero de 2026. No obstante, la previsión de los organizadores es abrir el tobogán de hielo el viernes 19 de diciembre. Instalación de la que también se podrá disfrutar mostrando un ticket de compra realizado en el comercio local.

Los rascas se entregarán en los 175 establecimientos participantes por un mínimo de 20 euros de compra, pudiendo beneficiarse de un descuento de 5 euros en compras o del acceso al tobogán.

Ruperto Prieto y David Gago. / Victor Garrido / LZA

"El comercio de Zamora y tú. Juntos hacemos la Navidad más especial". Es el eslogan escogido para trasladar "ese ánimo que tiene el comercio de que las Navidades vayan bien y de que los zamoranos disfruten del comercio de Zamora, de las calles con su iluminación y de la implicación que han tenido todos los comerciantes con la decoración", ha explicado Ruperto Prieto, presidente de Azeco durante la presentación de la campaña.

"Se trata de fidelizar y de ilusionar, de que la gente de Zamora disfrute de la Navidad y de que el comercio pueda atraer a esos zamoranos que quieran ver que su ciudad se vuelca con ellos", ha añadido Prieto.

Balance positivo

"El camino marcado, aunque con lentitud y con mucho esfuerzo está dando resultados", tal y como ha manifestado el concejal de Promoción Económica, David Gago. Balance que se refleja en el hecho que junto con Salamanca, sean las únicas dos provincias donde el sector del comercio ha crecido en Castilla y León durante el pasado mes.

Análisis que da fuerzas a los comerciantes y les anima a volcarse en campañas especiales como la navideña, la más fuerte del año para el sector.

Impulso que se ve reforzado por el auge del turismo en la capital, motivado por la celebración de la actual muestra de las Edades del Hombre. "Es un buen momento para favorecer e incentivar las compras con todas estas campañas y alguna más que iremos presentando", ha anunciado Gago.