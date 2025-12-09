Esto es lo que cobran los loteros en Zamora por cada décimo de Navidad 2026

En un mundo dónde la inmediatez es el pan de cada día, y la Natividad cada año parece llegar antes, la lotería de Navidad es se coloca en el podium de la prontitud. A nadie le sorprende encontrarse a la venta, en el chiringuito de todos los veranos, el décimo de turno en el pueblo de confianza. Y menos sorprende aún traer uno de cada ciudad, barrio o bar que pueda tener algún significado. O simplemente por el "a ver si justo va a tocar aquí y no lo tenemos".

La lotería de Navidad es una tradición más que se une a la de las uvas del 31 de diciembre, a la tardebuena o la ropa interior de colores. Ya la compres individualmente, por parejas o en grupo, es imposible que no te encuentres uno de ellos en tu casa acompañado de un "si me toca dejo el trabajo y me voy a la otra punta del mundo", pero, ¿alguna vez has pensado cuánto dinero se llevan los loteros?

Estos profesionales trabajan bajo la concesión de una expendeduría concertada con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), por lo que siempre van a depender de las comisiones que cobran de esta sociedad.

Comisiones por venta de décimos

Dependiendo del tipo de sorteo (Navidad, del Niño, extraordinario, etc.), los loteros cobran una comisión fija por boleto. En el caso del sorteo extraordinario de Navidad, en el que el precio del boleto es de 20 euros, la comisión que recibe el lotero es del 4,5%, es decir, 0,9 euros por décimo.

Comisiones por pago de premios

Existen muchos tipos de comisiones que van a influir en los ingresos de los loteros. Por ejemplo, otro caso es el de la remuneración que reciben las administraciones por pagar a los ganadores de los boletos premiados. En esta situación, se trata de una remuneración del 2,5%. Sin embargo, en este contexto existe un límite, ya que no se puede superar el abono de 200.000 euros en premios al año, lo que supone unos ingresos máximos de 50.000 euros para cada administración. Si se supera ese dinero, podrán seguir pagando premios, pero la comisión se reduce a la mitad (1,25%). Además, estos boletos pueden cobrarse en cualquiera de los 4.100 puntos de venta repartidos por España, lo que se traduce en un ingreso extra para muchos loteros.

Cómo lograr mayores comisiones

Teniendo en cuenta estos criterios, los loteros han ido desarrollando con el paso de los años estrategias de marketing para atraer al público, multiplicar sus ventas y "robar" las de otras administraciones. Además, este colectivo lleva años exigiendo a la SELAE que los décimos de navidad se paguen al 6%, tal y como se hace con el resto de boletos.