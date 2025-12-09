La Biblioteca Pública de Zamora conjuga presentaciones, danza, ecología y teatro

"Pragmatecmerismo" es el título del ensayo que presenta el martes Sergio López Rapado, quien analiza la crisis humanista y la crisis política. El acto será el día 9 de diciembre a las 19.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora.

La Fundación Proclade, en colaboración con la Junta, impulsa la actividad "Descubre tu huella de carbono" que busca sensibilizar sobre la importancia del consumo y la producción responsables. En un stand, el viernes día 12 de las 16.00 horas a las 21.00 horas, se podrá calcular su huella de carbono y conocer acciones cotidianas que contribuyen a reducir su impacto ambiental.

Cartel del espectáculo de danza. / Cedida

La Compañía Rita Clara propone un viaje sensorial donde la danza flamenca y la poesía se entrelazan para dar vida a los versos de los amantes de la luna en "Cantos a Selene" el viernes a las 19.00 horas.

"Bricomanazas" llega de la mano de Paco Tenazas y Pepe Virutas, a través de quienes descubriremos el mundo del bricolaje desde un punto de vista muy divertido, aunque un poco chapuzas.

Teatro La Sonrisa, inspirados en la investigación teatral del clown, podrá de relieve, entre otros conceptos, el trabajo en equipo el sábado día 13 de diciembre a las 12.00 horas.

Claudio Rodríguez, el hombre

Además, hasta el sábado puede descubrir la muestra diseñada por el Seminario Permanente Claudio Rodríguez con motivo del 70 aniversario de la publicación de "Don de la ebriedad" , que lleva por título "De “Don de la ebriedad” a “Conjuros”" que abarca temporalmente del año 1947 a 1964, su paso de la adolescencia a la juventud, y de ésta a la madurez en cuatro ciudades distintas, Zamora, Madrid, Nottingham y Cambridge.

La exposición, patrocinada por Junta de Castilla y León, Fundación Jorge Guillén, Biblioteca Pública de Zamora y Fundación Caja Rural, aproxima al lado más humano del poeta zamorano Claudio Rodríguez en los años que pasaron entre los libros de "Don de la ebriedad" y "Conjuros".