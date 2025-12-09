Un belén solidario de Playmobil en el centro de Zamora
La entrada es gratuita, pero se habilitará una hucha para donativos voluntarios
El espíritu de la Navidad también es pensar en el prójimo y ayudar en lo posible y con ese objetivo la asociación zamoranos de enfermedades raras Corriendo con el Corazón por Hugo acoge a partir de este martes un Belén Solidario, puesto en marcha gracias a la generosidad de Diego López Hernández, con piezas de Playmobil como protagonistas.
El montaje se podrá visitar en la sede de la asociación (avenida Víctor Gallego, 23, bajo) y estará abierto al público hasta el 9 de enero, en horario comercial de mañana y tarde, de lunes a viernes.
Doble objetivo del montaje
El belén, elaborado con mucho cariño y todo lujo de detalles, se instala con un doble objetivo. Por un lado, “dar alas a la imaginación” de este coleccionista zamorano de figuras de Playmobil, “pero, principalmente, recaudar fondos para apoyar a personas y familias afectadas por una enfermedad rara”, agradecen desde la asociación.
Para ello, aunque la entrada es gratuita, se habilitará una hucha para donativos voluntarios destinada íntegramente a los proyectos de visibilización y servicios que desarrolla esta ONG.
