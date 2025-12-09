Un belén solidario de Playmobil en el centro de Zamora

El espíritu de la Navidad también es pensar en el prójimo y ayudar en lo posible y con ese objetivo la asociación zamoranos de enfermedades raras Corriendo con el Corazón por Hugo acoge a partir de este martes un Belén Solidario, puesto en marcha gracias a la generosidad de Diego López Hernández, con piezas de Playmobil como protagonistas.

Cartel del belén solidario / Cedida

El montaje se podrá visitar en la sede de la asociación (avenida Víctor Gallego, 23, bajo) y estará abierto al público hasta el 9 de enero, en horario comercial de mañana y tarde, de lunes a viernes.

Doble objetivo del montaje

El belén, elaborado con mucho cariño y todo lujo de detalles, se instala con un doble objetivo. Por un lado, “dar alas a la imaginación” de este coleccionista zamorano de figuras de Playmobil, “pero, principalmente, recaudar fondos para apoyar a personas y familias afectadas por una enfermedad rara”, agradecen desde la asociación.

Para ello, aunque la entrada es gratuita, se habilitará una hucha para donativos voluntarios destinada íntegramente a los proyectos de visibilización y servicios que desarrolla esta ONG.