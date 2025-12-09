Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un belén solidario de Playmobil en el centro de Zamora

La entrada es gratuita, pero se habilitará una hucha para donativos voluntarios

Belén solidario en la sede de Corriendo con el Corazón por Hugo

Belén solidario en la sede de Corriendo con el Corazón por Hugo / Cedida

El espíritu de la Navidad también es pensar en el prójimo y ayudar en lo posible y con ese objetivo la asociación zamoranos de enfermedades raras Corriendo con el Corazón por Hugo acoge a partir de este martes un Belén Solidario, puesto en marcha gracias a la generosidad de Diego López Hernández, con piezas de Playmobil como protagonistas.

Cartel del belén solidario

Cartel del belén solidario / Cedida

El montaje se podrá visitar en la sede de la asociación (avenida Víctor Gallego, 23, bajo) y estará abierto al público hasta el 9 de enero, en horario comercial de mañana y tarde, de lunes a viernes.

Doble objetivo del montaje

El belén, elaborado con mucho cariño y todo lujo de detalles, se instala con un doble objetivo. Por un lado, “dar alas a la imaginación” de este coleccionista zamorano de figuras de Playmobil, “pero, principalmente, recaudar fondos para apoyar a personas y familias afectadas por una enfermedad rara”, agradecen desde la asociación.

Para ello, aunque la entrada es gratuita, se habilitará una hucha para donativos voluntarios destinada íntegramente a los proyectos de visibilización y servicios que desarrolla esta ONG.

