Las ayudas al comedor llegan a 74 escolares zamoranos del primer ciclo de Infantil

La Junta de Castilla y León completa las ayudas de comedor para 1.500 escolares de primer ciclo de Educación Infantil en centros conveniados y de ayuntamientos.

En el caso de Zamora, esta cifra asciende a 74 menores, con un importe total de 33.553 euros.

La Consejería de Educación está implementado desde 2023 una línea de ayudas de comedor para los escolares del primer ciclo de Educación Infantil cuya resolución de la convocatoria 2024-2025 publica este martes en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales.

Para colegios gestionados por entidades locales o privados

A ella se ha podido acoger el alumnado escolarizado en centros gestionados por entidades locales o privados adheridos a la oferta gratuita para cursar el primer ciclo de Infantil, es decir, para alumnos de 0 a 3 años.

De esta línea de ayudas, no se benefician las familias cuyos hijos estén matriculados en los centros públicos gestionados por la Consejería de Educación, que ya disfrutan de su propio régimen de ayudas.

El Ejecutivo autonómico ha destinado un total de 748.628 euros para beneficiar a un total de 1.519 familias de la comunidad. En concreto, la cuantía máxima de la ayuda por alumno es de 785,81 euros.

Esta cantidad se corresponde con la multiplicación del precio medio diario del alumnado habitual -4,39 euros- por 179 días.

Condiciones para las ayudas

Han recibido el 100 % de la ayuda el alumnado que pertenece a unidades familiares en las que la suma de los ingresos de todos sus miembros obtenidos en el periodo impositivo inmediatamente anterior no exceda dos veces el IPREM, aquellos que se encuentran en situación de acogimiento, el perteneciente a familias numerosas de categoría especial, víctima de violencia de género o de terrorismo y el que posee un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

Asimismo, han tenido derecho al 75 % de la ayuda el alumnado perteneciente a unidades familiares en las que la suma de los ingresos no exceda dos veces y media el IPREM anual; y al 50 %, aquellos cuya familia no sobrepase tres veces el IPREM anual y los pertenecientes a familias numerosas de categoría general.