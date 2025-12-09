Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrancan las obras en la avenida de Galicia de Zamora: estos son los desvíos que debes tomar

El corte por los trabajos de humanización en las travesías afecta a ambos sentidos de la vía, salvo para el acceso a las naves industriales próximas la Cuesta del Bolón

Plano de desvíos del tráfico.

Plano de desvíos del tráfico. / Subdelegación del Gobierno de Zamora

T. S.

Atento si sueles circular por la avenida de Galicia de Zamora porque desde este martes permanece cortada al tráfico para dar comienzo a las obras de pavimentación con motivo de la llamada humanización de las travesías. Por esta causa, una de las principales arterias de la ciudad tendrá restringida la circulación. En concreto, el corte afectará al tramo de avenida comprendido entre la rotonda de la confluencia con la cuesta del Bolón y la de Cardenal Cisneros.

Se establecerán desvíos alternativos que, en sentido salida de Zamora, se realizarán a través de la calle Andavías y la carretera de La Hiniesta, mientras que en sentido entrada, el desvío del tráfico se efectuará también por la carretera de La Hiniesta.

Las obras de asfaltado y pavimentación que obligan a estos desvíos se inician hoy, martes, según la información facilitada a través de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, que no precisa el tiempo que está previsto que se mantengan los desvíos antes de la conclusión de los trabajos.

Mapa

Aquí tienes el mapa completo con todos los desvíos previstos:

Mapa de desvíos.

Mapa de desvíos. / Subdelegación del Gobierno de Zamora

