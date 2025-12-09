El acusado de tocar el culo a una menor, desterrado durante dos años

El hombre denunciado por una menor de edad zamorana por agresión sexual en La Marina acaba de ser desterrado durante dos años de Zamora por su "gran peligrosidad" por orden del juez que investiga esta causa, quien justifica la medida extraordinaria por la gravedad de este delito y del último por el que le detuvo la Policía Nacional, consistente en el intento de quemar un piso de mujeres prostituidas con gasolina.

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 , Santiago Alba Cimarra, indica que el alejamiento de la provincia de Zamora persigue "garantizar la integridad y seguridad de la víctima", de la adolescente agredida en el parque de La Marina por el investigado de unos 50 años, de iniciales D.P.O., quien tuvo que ser reducido por policías nacionales y municipales para su arresto por el delito.

"Putitas por el retrete"

Se trata de un individuo que acosa de forma continuada a todas las mujeres que se cruzan con él por la capital zamorana, sean de la edad que sean, a las que lanza expresiones como "putitas" y amenazas de muerte, al margen de mensajes de odio como "las mujercitas de hoy en día ya no saben ni freír un huevo", "cinco o seis generaciones de putitas que se han dio por retrete, a las alcantarillas, menuda cagada más asquerosa. Como se creen que se lo merecen todo, me miran así..."; "se quejan mucho de la violencia machista y ¿cuándo ponemos algo de la violencia feminista, que me han intentado matar unas cuantas veces y me han aporreao con las llamaditas a la policía, estas feminazis?".

Todos esos comportamientos y amenazas los va grabando con su móvil y los los vídeos hechos en primera persona, en los que se le ve y se le esucha, los sube a una cuenta de Instagram con su nombre completo denunciada por usuarias sin que se haya cerrado por el momento a pesar de la violencia y los múltiples vídeos en los que veja a personas de otras nacionales diferentes a la española.

"Va a ver muertes, va a explosiones"

El investigado por estas dos causas advertía en uno de esos mensajes "va a ver muertes, va a haber explosiones", sin embargo, la jueza de Violencia de Género decretó la libertad sin cargos y no impuso ninguna medida de alejamiento ni en el procedimiento de la menor de edad ni en el intento de incendio del piso de la capital donde viven mujeres, en cuya puerta llegó a derramar una de las garrafas de gasolina que llevaba. La Policía Nacional llegó a tiempo para impedir que la prendiera fuego, según consta en la denuncia.

Ante el riesgo de que pudiera volver a acercarse a la adolescente de 17 años a la que agredió sexualmente en julio pasado en La Marina, el magistrado que investiga esta otra causa accedió a decretar la prohibición de que D.P.O. resida en Zamora durante dos años.

El intento de incendio, un delito muy grave

El magistrado del Juzgado del número 4 apunta en su auto que existen indicios suficientes para adoptar la medida de destierro que mantendrá a la menor protegida, así como la gravedad del delito de incendio en casa habitada que "puede ser calificado como muy grave".

Asimismo, en el auto judicial se refiere a las "múltiples actuaciones en las que ha sido necesaria la intervención de la Policía, tiene abiertas otras causas en las que se le investiga por múltiples delitos, lo cual acredita su gran peligrosidad".