Zamora, entre las provincias con menos gasolineras "low cost", ¿es su combustible peor?

Zamora figura entre las diez provincias españolas con menos gasolineras "low cost" que abaratan costes utilizando el sistema de "sírvase usted mismo" a la hora de repostar combustible.

La penetración de esas estaciones de servicio se cifra en la provincia en poco más del 20% mientras que la media nacional llega a casi tres de cada diez de las existentes. Hay incluso provincias como Valencia, Soria y Almería donde la penetración en el mercado de ese tipo de gasolineras es superior al 40%, según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas.

El informe de este año de esa asociación revela que el modelo de este tipo de gasolineras continúa el crecimiento constante de los últimos años. De hecho, si hace seis años únicamente suponían el 8,5% del total de estaciones de servicio, en la actualidad en España alcanzan el 29%, según los datos acumulados hasta el mes de mayo.

Junto a Zamora, entre las diez provincias con menos penetración de las gasolineras "low cost" que abaratan costes al prescindir de personal que eche el combustible, figuran otras tres provincias de Castilla y león, León, Ávila y Palencia, junto a Cuenca, La Coruña, Guadalajara, Orense, Asturias e Islas Baleares. En todos los casos el porcentaje de penetración oscila entre el 15 y el 20%, salvo en Baleares, donde apenas superan el 5%.

Con esas cifras que demuestran que cada vez las gasolineras automáticas ganan más cuota de mercado, también en Zamora, cabe preguntarse si su gasolina es de peor calidad. Al respecto, un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) deja claro el asunto, ya que ha analizado hasta siete parámetros de calidad en una cuarentena de estaciones de servicio y el resultado confirma que la gasolina 95 y el gasoil normal es equivalente en calidad, sin diferencias entre las gasolineras más económicas y las de las grandes cadenas.

¿Cuánto se ahorra?

"Este análisis refuerza la confianza en el sistema de control antifraude y en la calidad de los combustibles que se comercializan, independientemente del tipo de estación de servicio", ha señalado la OCU. La organización de consumidores hace alusión a un aspecto de gran importancia, y es la diferencia de precio entre unas gasolineras y otras.

De hecho, la diferencia entre llenar el depósito del coche en la gasolinera más barata de la provincia de Zamora o hacerlo en la más cara supone una diferencia que supera los quince euros.