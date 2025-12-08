Una vivienda inteligente en clase, un aula inmerisva y otra de realidad virtual: así aprenden los cuidadores del futuro en el CIFP Ciudad de Zamora

Desde que, hace ahora dos años, el CIFP Ciudad de Zamora se sumara a la red de centros de excelencia de Formación Profesional, otorgado por el Ministerio de Educación, dentro del sector de economía social y cuidados, el centro ha crecido de manera exponencial en materia de innovación.

Un claro ejemplo es la incorporación de instalaciones como una vivienda inteligente —completamente amueblada—, un aula inmersiva y otra de realidad virtual.

Se trata de herramientas con las que ya trabajan las alumnas del grado medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia para formarse con tecnología que será una realidad en sus profesiones en un futuro muy cercano.

Jornada de puertas abiertas a empresas

Para dar a conocer todas estas novedades más allá de la comunidad educativa, el centro organizó el encuentro Homelab Training Day, donde se abrió las puertas a los principales representantes de empresas, entidades y organismos dedicados al sector de los cuidados, para que conozcan todos estos materiales que también ellos pueden implementar en sus lugares de trabajo.

La cocina de la casa domotizada. / B. B.

"Este proyecto se centra en impulsar un espacio de innovaciones reales, con la ilusión de este centro por acercarse a este futuro", aseguró Adoración Gómez, jefa de servicio de Formación Profesional, quien con su presencia quiso apoyar institucionalmente esta iniciativa educativa en Zamora.

«Trabajo, constancia y acompañamiento han sido esenciales para este objetivo»

"La tecnología está avanzando, sobre todo, en el sector de los cuidados. Y si el sector cambia, también lo tendrá que hacer la FP, por lo que este es un gran paso adelante, otorgando a los alumnos el poder aprender en espacios reales de trabajo", argumentó, aplaudiendo jornadas de puertas abiertas como estas, "que sirven para que las empresas vean a los centros educativos como nodos de innovación".

Una gran aventura educativa

La directora del CIFP Ciudad de Zamora, Inmaculada Gallego, reconoció la aventura que ha supuesto poner en marcha este proyecto, bautizado como Homelab, que se aleja de las aulas convencionales.

"Queremos que toda esta nueva tecnología sea material de trabajo y estudio para nuestros alumnos", señaló. Aunque, en principio, está utilizándose para la familia de los cuidados, la idea es que lo puedan aprovechar el resto de grados que se imparten en el centro.

Intervención del respresentante de la empresa Blue Care / B. B.

Estas herramientas son nuevas para los estudiantes, pero también para los docentes, que han tenido que aprender primero a manejarlas. "Trabajo, constancia y acompañamiento han sido esenciales para lograr nuestro objetivo, siempre en positivo y trabajando muchas horas en equipo", resume.

A los alumnos de la primera promoción que han experimentado esta nueva manera de aprender también les da las gracias, igual que a la Dirección Provincial de Educación y otras instituciones que les han apoyado desde el principio.

«Si la FP no está al día en los últimos avances del sector de los cuidados, sería un error»

Igual de importante ha sido la colaboración con empresas punteras en tecnología para hacer realidad estas nuevas aulas.

Es el caso de Blue Care, especializada en ofrecer un servicio de monitorización de diferentes elementos en condiciones de seguridad y confort para las personas a través de sensores en hogares o residencias, pero siempre dejando bien claro que la tecnología hay que usarla, aunque sin olvidar que en el centro de los cuidados están las personas.

Realidad virtual para los mayores

Por su parte, Oroi se centra en aplicar la realidad virtual en el entorno socio asistencial para objetivos como mejorar la vida de los mayores institucionalizados y ofrecer herramientas sencillas a los profesionales para lograrlo.

Dos de los robots con los que trabajan los alumnos. / B. B.

Completa la terna de empresas colaboradoras DigaliX, con veinte años de experiencia en desarrollar aulas inmersivas, con entornos digitales que sirven tanto para el trabajo como para el entretenimiento.

Vivirlo en primera persona

Tras la presentación y las ponencias, los asistentes pudieron descubrir por ellos mismos las posibilidades de estas nuevas salas del instituto, que ofrecen múltiples ideas para mejorar el día a día de los mayores, siempre con el objetivo de que se mantengan lo más autónomas posible.

"Si la Formación Profesional no está al día en la tecnología del sector de los cuidados, sería un error y ahora mismo estamos a la cabeza en este tipo de educación, en la que seguiremos avanzando y mejorando", prometió la directora del CIFP Ciudad de Zamora.