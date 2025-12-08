Vecinos de Zamora podrán participar en cursos de defensa personal y bienestar emocional.

Las asociaciones de vecinos "Casco Antiguo" y de "Los Bloques" de Zamora han programado para las próximas semanas varias actividades formativas dirigidas a la ciudadanía, centradas en la mejora del bienestar físico y emocional y en la capacitación en defensa personal.

El 20 de diciembre, la Asociación de Vecinos "Los Bloques" acogerá un curso de defensa personal para mujeres. Se trata de un taller específico para aprender técnicas básicas de autoprotección. La actividad, de tres horas de duración, se ofrece en dos turnos: en horario de mañana, de 10.00 a 13.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 20.00 horas. El precio es de 10 euros por taller.

Por otro lado, la Asociación de Vecinos "Casco Antiguo" ha organizado una jornada de puertas abiertas sobre los cinco elementos de la medicina tradicional china, prevista para el 16 de enero, a las 18.00 horas, en su sede de la calle San Pablo, 2. Bajo el título “Introducción a los 5 elementos de la medicina tradicional china”, la sesión explicará cómo equilibrar la energía para mejorar la salud física y el bienestar emocional. Además, en este caso, la entrada es libre.

Siguiendo esta línea vecinal, la misma asociación celebrará además, el 21 de diciembre a las 19.00 horas, el taller creativo-ritual “Solsticio de Invierno: el ritual que nace de ti”, en el que las personas asistentes conectarán consigo mismas mediante la creación de una vela de miel. La actividad estará facilitada por Laura Gago, terapeuta y artesana en velas de miel, y la entrada será libre para socios. Las plazas son limitadas y es necesario reservar en el teléfono que aperece en el cartel.

Todas estas iniciativas, subvencionadas por el Ayuntamiento de Zamora, refuerzan la oferta de ocio formativo en los barrios y pretenden fomentar la participación vecinal en actividades que combinan salud, seguridad personal y desarrollo emocional.