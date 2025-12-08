Tomás Sobrino Moreiras, investigador líder en neuroenvejecimiento: "La demencia senil asociada al envejecimiento no existe"

El doctor por la Universidad de Santiago de Compostela apuntó durante el Congreso Silver Economy, celebrado en Zamora, la urgente necesidad de mejorar los protocolos de diagnóstico para detectar el deterioro cognitivo, además de incidir en la importancia de la rehabilitación temprana tras sufrir un ictus

¿Cómo describiría lo que ocurre en el cerebro cuando se envejece?

Es una de las grandes incógnitas que hay hoy en día. Como todo órgano del cuerpo, y si extrapolamos un símil de órgano de cuerpo a una máquina, a medida que se hace más viejo, evidentemente, empiezan más errores y más fallos. Pues, lo que se produce a nivel cerebral son depósitos de proteínas, por ejemplo, como el beta-amiloide, o como la proteína tau, que es una proteína a nivel de neurona, que, si se depositan en grandes cantidades, pueden generar patologías, como la enfermedad de Alzheimer. Lo que debemos es evitar, no solamente con métodos farmacológicos que se producen, de hecho, un gran avance que se ha producido este año es que por primera vez se ha aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos dos fármacos para la enfermedad de Alzheimer, sino también con otras estrategias.

¿Qué tipo de estrategias?

Por ejemplo, que ya desde pequeñitos tengamos un cerebro activo y hábitos de estimulación cognitiva, de lectura, de vida social... es decir, de hacer lo que llamamos aumentar la reserva cognitiva. Todo eso hace que nuestro cerebro envejezca de forma más saludable, que tengamos lo que se llama reserva cognitiva y estaremos adaptados mucho mejor a estos procesos naturales que se producen en el cerebro a medida que envejecemos.

Anticiparse a la enfermedad

¿Es posible distinguir entre un envejecimiento cerebral normal y uno que está anticipando enfermedades neurológicas?

Ese es uno de los grandes retos que hay, discernir lo que es el declive, no deterioro, sino declive cognitivo asociado a la edad y es muy importante eliminar el término de demencia senil. Es decir, no hay una demencia asociada al envejecimiento. Demencia puede ser demencia de tipos de Lewy, demencia tipo alzhéimer, demencia frontotemporal, pero la demencia senil asociada al envejecimiento no existe. Lo que sí hay es un declive natural asociado con el envejecimiento y hay un deterioro cognitivo que ya es patológico y ahí es donde tenemos que iniciar el diagnóstico precoz e incentivar el tratamiento y estimulación cognitiva de estos pacientes.

¿Cómo se puede hacer?

Se deben radicar los esfuerzos para en la atención primaria discernir con biomarcadores y test cognitivos simples como un Mini-mental Test que se podría instaurar. Sabemos que los centros de atención primaria están saturados, pero creo que vale un esfuerzo dotar de más medios porque realizar un simple Mini-Mental Test a un paciente de más de 60 años o a partir de los 50-55 años, te puede detectar que esté en deterioro cognitivo y que no sea un declive asociado a la edad. Y ahí ya, iniciar el tratamiento. Eso es la clave.

Tomás Sobrino. / Víctor Garrido

¿Hay herramientas para ello?

Sí hay test neuropsicológicos y hay cada vez más biomarcadores no invasivos para discernir en lo que es el declive natural asociado al envejecimiento y al deterioro cognitivo. Y eso es muy importante, iniciarlo lo antes posible en atención primaria y, posteriormente, derivar a los pacientes a atención especializada y ya tratarlos mucho más, pero no esperar a que lleguen. Es lo de siempre, más vale prevenir que lamentar y, ahí es donde creo que se deben de hacer los mayores esfuerzos y hay herramientas para hacerlo, por lo que hay que implementar los protocolos.

Los últimos avances en ictus

En cuanto al ictus ¿en qué líneas de investigación se trabaja actualmente?

En el tema de enfermedad cerebrovascular se ha avanzado mucho. El primer gran logro que hubo fue hacer las unidades de ictus, que hoy en día prácticamente la totalidad de hospitales tiene unidades especializadas de ictus y, eso es lo que más ha beneficiado en reducir la mortalidad y la discapacidad asociada a la patología. Pero, hay dos grandes tipos de ictus, está la isquemia cerebral o infarto cerebral, que es aproximadamente el 80% de todos los ictus que se originan por la oclusión de una arteria cerebral. Aquí tenemos dos tratamientos actualmente, que al final es como desatascar una tubería. Tienes una tubería atascada, pues lo desatascas con un trombolítico, con RTPA, o la trombectomía mecánica a través de un catéter. Hoy en día existe la tecnología para llegar a cualquier arteria del cerebro y extraer el trombo. ¿Cuál es la limitación? El tiempo. En el ictus, el tiempo es cerebro. Es decir, estos tratamientos se dan únicamente de una ventana terapéutica desde el comienzo de los síntomas, de 4,5 horas para el RTPA, y en pacientes muy selectivos con trombectomía y con técnicas de imagen avanzada podemos llegar hasta las 12 horas. Lo importante, protocolos de identificación de los síntomas directamente en el hospital. Ahí se determinará si es ictus isquémico o hemorrágico.

¿Y respecto al ictus hemorrágico?

Lamentablemente en el ictus hemorrágico no hemos avanzado gran cosa y sigue siendo el ictus con peor pronóstico y con menos recursos terapéuticos, entonces debemos seguir investigando. Pero, ahí sí que debemos optimizar las técnicas de selección a los pacientes con ictus isquémico para que se puedan beneficiar más de estos tratamientos repercusores con algoritmos de imagen para seleccionar a aquellos pacientes que todavía tienen tejido cerebral recuperable cuando lleguen al hospital. Y, eso, es en lo que se está trabajando y se ha avanzado muchísimo.

¿Y en cuanto a la rehabilitación posterior?

Es muy importante y cuanto más precoz, mejor. Hoy en día sabemos que cuando un paciente que sufre un ictus, si se puede empezar la rehabilitación a las 24 horas, no esperar a las 48, porque el cerebro es plástico y es resiliente, es decir, se adapta a un daño. Entonces la rehabilitación lo que hace es motivarte para que una área del cerebro adquiera la función de la área afectada por el ictus. La rehabilitación física y también cognitiva es muy importante.

Principales señales de alerta

¿Cuáles son los signos de alarma de que podemos estar sufriendo un ictus?

Cuando una persona está sola y sufre un ictus, primero intenta hablar y no es capaz, sufre una hemiparejlia de un lado, es decir, no puede mover la parte de un lado y normalmente hay una torcedura en la comisura de la boca. Entonces esos tres signos son muy indicativos de que ha sufrido un ictus. Hemiparálisis de un lado del cuerpo, no puedes hablar, aunque puedas comprender, y se te tuerce la comisura de la boca.

¿Qué papel va a tener la inteligencia artificial en el diagnóstico o la prevención del ictus?

Es la gran esperanza que hay hoy en día para desarrollar algoritmos para un mejor diagnóstico, por ejemplo, en las demencias de manera más precoz. En el tema del ictus, lo que más se está estudiando con inteligencia artificial son algoritmos para aumentar la ventana terapéutica de los pacientes que se pueden beneficiar de las terapias reperfusoras. ¿Cuál es el problema de la IA en mi humilde opinión? Es que se nutre de bases de datos y de publicaciones ya previamente publicadas y hoy en día salen muchas con "retracted", es decir, que se ha demostrado que son falsas. Entonces hay que tener cuidado con eso porque la IA, para que funcione muy bien, las bases de datos con las que se nutre tienen que ser fiables y contrastables o si no, estaremos utilizando una herramienta que es muy poderosa y muy válida, pero si partes de datos que no son ciertos, pues estás haciendo algoritmos que no son ciertos.