Expertos en finanzas lo tienen claro: "Podríamos irnos a vivir a Zamora, su calidad de vida es superior"

En un momento en el que vivir en muchas grandes ciudades se ha vuelto casi imposible por el precio de la vivienda y el coste del día a día, Zamora emerge como un auténtico remanso de paz: una ciudad tranquila, humana, con encanto… y donde no “te sangran” por el simple hecho de querer vivir. No lo decimos nosotros, lo dice el comparador financiero Roams, que llega a la ciudad en busca de "un oasis donde vivir sin desplumarte".

Según los últimos datos disponibles, Zamora es la capital con la vivienda más barata de España. Aquí, la hipoteca ronda de media los 400 euros mensuales, mientras que el alquiler se sitúa en torno a los 600 euros, cifras sensiblemente por debajo de la media nacional. A ello se suma un salario medio de 1.600 euros al mes (19.250 euros al año), lo que convierte a la ciudad en una opción especialmente interesante para quienes buscan calidad de vida sin asumir precios desorbitados.

El ahorro se nota también en el día a día. Entre agua, basuras, IBI y el impuesto de circulación, los zamoranos pagan de media alrededor de 575 euros al año en impuestos municipales, una cantidad moderada "que contribuye a hacer más llevadera la economía doméstica", apunta el visitante de Roams en Zamora.

Zamora no es solo números

Pero Zamora no solo es números. Es, sobre todo, calma y belleza. Una ciudad silenciosa, con un románico impresionante que sorprende a quien la visita por primera vez, y con una oferta gastronómica que se disfruta sin prisas: el vino de Toro, el arroz a la zamorana —"esa paella que bien podrían haber exportado al mundo"— o las tapas y raciones en bares donde el tiempo parece ir más despacio.

Vivir o pasar una temporada en Zamora es redescubrir el placer de lo sencillo: poder pagar la casa sin agobios, pasear por calles tranquilas, disfrutar de una buena mesa y sentir que el ritmo lo marcas tú y no la ciudad. Como resumía con humor el integrante de Roams al visitar Zamora y conocer estos datos: "Joder con Zamora, qué calladito os lo teníais".