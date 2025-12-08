Las Edades del Hombre como el gran catalizador de las visitas a Zamora

La exposición de arte religioso que se muestra en san Cipriano y la Catedral, con sede para grupos escolares en el Carmen de San Isidoro, supone un imán para los amantes del arte, con obras de grandes genios de la pintura como Velázquez, El Greco, Goya o Picasso; y de la escultura, como Salzillo y Berruguete, que dialogan con piezas de autores contemporáneos y obras emblemáticas para los zamoranos como el renacentista Cristo de la Injurias.

El presidente de Azehos, Ángel Vicente, admite que la muestra ha supuesto un revulsivo en unas fechas que ya de por sí son muy buenas para el turismo de interior. La exposición figura en el cóctel de motivos que adivina el sector para los buenos datos del puente de la Constitución y la Inmaculada. "Está influyendo bastante, es verdad que este fin de semana hay público de todo tipo, pero está influyendo", explica el máximo responsable de Azehos.

Como uno de los grandes catalizadores del turismo, "EsperanZa" ha acogido este domingo a visitantes que han llegado expresamente para la exposición, como una pareja que vino de Valladolid o un grupo de amigas, entre ellas Victoria Boti, que lo ha hecho desde Cartagena.

Boti ya viajó a Zamora por primera vez en "RemenbranZa", la muestra de 2001. Desde entonces lo ha hecho varias veces más y tampoco ha querido perderse esta nueva edición de la muestra, de la que habla maravillas.

Ha confesado que le ha parecido muy interesante y "un itinerario muy enriquecedor". De forma especial le ha gustado el "Cristo que vuelve a la vida", de Venancio Blanco.

Mujeres en "La Mañana"

Victoria Boti es historiadora del arte y presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Cofrades. En base a su condición de presidenta de la federación, se ha referido además a la iniciativa de la cofradía de Jesús Nazareno para modificar sus estatutos y que por fin las mujeres puedan desfilar en la procesión de "las cinco de la mañana" del Viernes Santo de Zamora.

A su juicio, no tenía "ningún sentido que en pleno siglo XXI" no pudieran salir las mujeres en esa procesión "en las mismas condiciones, con el hábito de los mismos cofrades". La presencia de mujeres "enriquece" la procesión porque hace que participe más gente. "No tiene cabida que haya una discriminación hacia nadie", ha concluido.