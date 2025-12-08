La declaración de amor del expresidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a la ciudad: "Como en casa"

El partido entre el Zamora CF y el Real Madrid Castilla (2–2) ha dejado algo más que fútbol sobre el césped del Ruta de la Plata. También trajo de vuelta a Zamora al popular Víctor de Aldama, expresidente rojiblanco, cuya presencia en la grada se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro. Su visita ha estado cargada de emoción y agradecimientos para el propio empresario, que se ha hecho eco de sus sentimientos a través de sus redes sociales: “Hoy ha sido un día realmente especial en Zamora”, ha escrito Aldama en un post que se ha vuelto viral.

Para él, regresar a la ciudad y al club donde vivió algunos de sus años más intensos “ha sido mucho más que un partido: un reencuentro con mis raíces y con una afición que nunca falla”. Y es que para el empresario "uno nunca deja de pertenecer a los lugares donde ha sido feliz".

Aldama aprovechó su visita para destacar el recibimiento de los nuevos propietarios, la familia Páez, cuya “cercanía y hospitalidad” agradeció públicamente. También tuvo palabras para la afición, “el pueblo de Zamora”, y para todos los que “hicieron que este día fuera inolvidable”.

Aldama junto a los propietarios del Zamora CF. / Instagram Víctor de Aldama

En su mensaje ha tenido palabras de cariño para todos sin olvidarse de nadie, entre ellos, a tres figuras esenciales del club: María, José y Gabino, a quienes definió como “historia viva del Zamora CF y guardianes de la memoria de lo que este club significa”.

Sin alusiones a su vida judicial

La publicación de Aldama ha generado una oleada de comentarios y muestras de cariño de la afición, que celebró por otra parte el empate del Zamora CF ante uno de los filiales más potentes de la categoría. Sin embargo, llama la atención el recibimiento que Aldama tiene siempre en Zamora sin ninguna alusión nunca -salvo alguna excepción aislada- a su supuesta implicación en el "Caso Koldo", la presunta trama de corrupción relacionada con la compraventa de mascarillas y adjudicaciones de obra pública donde el expresidente del Zamora CF actuaba como intermediario entre políticos y empresarios.