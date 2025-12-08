Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico

El trato dispensado a un abogado ingresado con un ictus por parte del magistrado del Juzgado número 4 de Zamora, Santiago Alba Cimarra, ha levantado una ola de indignación entre la profesión de la Abogacía y de solidaridad hacia su compañero, Patricio Cuadra Blanco, que se materializará con una concentración a la puerta de la Audiencia de Zamora para mostrar su condena por la respuesta del juez, que ordenó al abogado que enviara las preguntas por escrito en lugar de fijar otra fecha para celebrar ese acto judicial.

La convocatoria espontánea se ha convocado para este miércoles, 10 de diciembre, a las 13.00 horas para denunciar la actitud del juez y exigir que se respete al básico derecho de abogados y abogadas a ver suspendido cualquier acto judicial, comparecencias, juicio o toma de declaraciones cuando están enfermos, máxime si el diagnóstico es tan grave como el de accidente cardiovascular sufrido por Patricio Cuadra Blanco, que le mantuvo ingresado varios días bajo observación.

El abogado, que continúa de baja médica y recuperando la movilidad de brazo y pierna derecha, tuvo que ser trasladado en ambulancia desde su domicilio hasta el Hospital Virgen de la Concha tras sentir paralizada una parte del cuerpo y ser auxiliado por un familiar que se encontraba ese 25 de octubre con él porque era primera hora de la mañana. El letrado salía de la ducha cuando percibió los síntomas que resultaron ser un ictus, según ha podido saber este diario.

El letrado remitió ya una queja al Consejo General del Poder Judicial contra Alba Cimarra, un magistrado que ya fue expedientado y suspendido de empleo y sueldo en 2022 por no inhibirse como juez instructor en el divorcio de su pareja. El juez no tardó en sembrar la polémica en Zamora tras tomar posesión en el Juzgado número 4 de la capital. Las quejas continuas hacen referencia al trato que dispensa a abogadas y abogados, así como por sentencias y autos que la Audiencia de Zamora ha tenido que reconducir.

Ese fue el caso de la orden de ingreso en prisión provisional del pastor propietario de los cinco perros que acabaron con la vida de la joven Arancha Corcero Girón en Roales del Pan el 23 de octubre de 2023, apuntaba indicios de "dolo" en la conducta del pastor por tenerlos sin atar y sin bozal en el cercado móvil. La orden de sacrificar a los animales sin informe de la etóloga también llegó a la Audiencia.

El despacho de abogados Prada Moral, que defendía al pastor imputado P.G.R., recurrió la medida cautelar "mucho más grave que cualquiera de las solicitadas por las acusaciones, Fiscalía y abogado de los padres de joven fallecida". Prada Moral manifestaba que el magistrado había "quebrantando de un modo grave las garantías procesales que asisten a nuestro cliente". La Fiscalía también llegó a recurrir el auto de prisión que emitió el 14 de febrero de 2024.