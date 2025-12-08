El baile recala en el Teatro Ramos Carrión

El baile y la danza ocupan un lugar importante en el mes de diciembre en el Teatro Ramos Carrión.

Así, las escuelas Every Dance, Salsón y Ballet School presenta hasta un total de cuatro espectáculos navideños.

Esta semana, es el turno de “Esencia urbana”. En este montaje, Every Dance presenta una ciudad que nunca duerme, en la que todos sus habitantes forman parte de una misma coreografía: la danza de la vida.

Lapropuesta podrá verse el domingo 13 de diciembre, a las 20.00 horas con una entrada de 12 euros.

El sábado 20, será Salsón quien suba al escenario del Ramos con “Luz y paz”, cuya temática gira en torno a un deseo universal: la paz en el mundo. El espectáculo tendrá dos pases a las 17.00 y a las 19.30 horas y el precio de la entrada es de 12 euros.

Por último, Ballet School representará dos funciones el domingo 21. “Kairos - Baile de invierno”, centrada en el estilo urbano, comenzará a las 12.30 y su entrada asciende a los 10 euros, mientras que “El Cascanueces” se podrá ver a partir de las 19.00 horas con una entrada de 14 euros.

Gran concierto de Navidad y Año Nuevo

En el Ramos Carrión apuesta por la música con varios conciertos y musicales entre otras disciplinas.

La Charlotte Blues Band honrará a las grandes voces de la música negra el 19 de diciembre, mientras el cuarteto Arghul deleitará al público con una nueva versión musical de “El Cascanueces, un cuento de Navidad”, el sábado 27.

El clímax de la programación navideña en diciembre llegará el martes 30, con el tradicional concierto de Navidad y Año Nuevo, que este año correrá a cargo de la Orquesta Filarmónica de Moldavia.

Ya en enero, Bras Rodrigo regresa al liceo con su “Navidad celta” el sábado 3 de enero y la Academia de Artes Escénica Enjoy pondrá en escena “África, un canto a la paz”, el domingo 4.

La música y el baile continuarán muy presentes una vez acaben las fiestas, ya que el musical "La reina del hielo" llegará el 25 de enero y el clásico "El lago de los cisnes" se representará el 31 del primer mes del año.

Pases

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y desde las 17.30 hasta las 20.00 horas, como en el web del Teatro Ramos Carrión de Zamora.