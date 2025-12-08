El 8 de diciembre, el día en el que Zamora revive su vínculo con la Inmaculada: de la fe a la historia militar
La tradición religiosa e histórica de Zamora se manifiesta el 8 de diciembre con misas solemnes en honor a la Inmaculada Concepción, dogma de 1854, y en el recuerdo del Tercio Viejo de Zamora
Zamora celebra hoy la solemnidad de la Inmaculada Concepción, una de las grandes fiestas marianas de la Iglesia católica, que conmemora la concepción de la Virgen María sin pecado original.
La conexión de Zamora con la Inmaculada Concepción es también histórica y militar. El llamado Milagro de Empel, durante la Guerra de los Ochenta Años, tuvo como protagonista al Tercio Viejo de Zamora, que el 8 de diciembre de 1585 rompió un cerco en la isla de Bommel tras encomendarse a la Virgen al encontrar una tabla con su imagen. A raíz de esa victoria, la Inmaculada fue proclamada patrona de los Tercios españoles, origen de su posterior reconocimiento como patrona de la actual Infantería española.
En el plano religioso, la fiesta recuerda el dogma proclamado en 1854 por el papa Pío IX, que define que María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia, algo que la Iglesia venía celebrando siglos antes de su definición oficial.
Con la vigilia en San Torcuato y las celebraciones litúrgicas en la diócesis, Zamora vuelve a vivir el 8 de diciembre uniendo su tradición local, su historia militar y el significado religioso de la Inmaculada Concepción.
