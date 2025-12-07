Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ÚLTIMA HORA: Una persona herida por inhalación de humo en el barrio de San José Obrero

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro

Intervención de los bomberos en la calle Río Aliste en Zamora

Intervención de los bomberos en la calle Río Aliste en Zamora / Víctor Garrido

Vanessa Remesal

Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León, han informado de un incendio declarado en la calle Río Aliste, en el conocido barrio de San José Obrero en Zamora.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del cuerpo de bomberos así como agentes de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía.

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida leve por inhalación de humo y ha precisado de asistencia sanitaria en el lugar de los hechos. Hasta el momento, se desconocen las causas que han podido provocar este incendio en el domicilio.

