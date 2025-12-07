Sociable y cariñosa, así es la gata que busca una familia que la acoja
Los vecinos de la zona han iniciado una búsqueda para encontrarle una familia o una casa de acogida
Una gata muy sociable, que se deja acariciar y sigue a cualquiera, aunque pase con perro, se ha convertido en la protagonista inesperada de la zona de San Martín y Muralla, donde varios vecinos intentan encontrarle una familia o, al menos, una casa de acogida temporal.
“Buenas noches, estoy sacando al perro por San Martín y Muralla y este gato se deja acariciar, se junta al perro y nos sigue todo el rato. Es por si es de alguna casa… contactar conmigo”, explicaba una vecina a través de un mensaje difundido en Facebook.
Según relatan los vecinos, a pesar de llamar a la Policía para avisar de la presencia del animal, aparentemente doméstico y nada arisco, nadie acudió, por lo que la gata siguió deambulando por la zona hasta la noche.
Finalmente, una joven decidió no dejarla en la calle y se la llevó a su casa para pasar la noche. Sin embargo, la situación no es fácil: "en la vivienda ya vive un perro muy nervioso". Además, se trata de una casa muy pequeña, lo que complica mantener a ambos animales separados.
Por este motivo, los vecinos hacen ahora un llamamiento público para encontrar una casa de acogida temporal donde pueda estar tranquila mientras se resuelve su situación.
- Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Nuevo jardín a cuatro metros de altura, sobre las cabezas de los viandantes, en pleno centro de Zamora
- El tesoro de Zamora que no aparece en los mapas: refranes con denominación de origen
- Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años