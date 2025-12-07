Sociable y cariñosa, así es la gata que busca una familia que la acoja.

Una gata muy sociable, que se deja acariciar y sigue a cualquiera, aunque pase con perro, se ha convertido en la protagonista inesperada de la zona de San Martín y Muralla, donde varios vecinos intentan encontrarle una familia o, al menos, una casa de acogida temporal.

“Buenas noches, estoy sacando al perro por San Martín y Muralla y este gato se deja acariciar, se junta al perro y nos sigue todo el rato. Es por si es de alguna casa… contactar conmigo”, explicaba una vecina a través de un mensaje difundido en Facebook.

Marina García

Según relatan los vecinos, a pesar de llamar a la Policía para avisar de la presencia del animal, aparentemente doméstico y nada arisco, nadie acudió, por lo que la gata siguió deambulando por la zona hasta la noche.

Finalmente, una joven decidió no dejarla en la calle y se la llevó a su casa para pasar la noche. Sin embargo, la situación no es fácil: "en la vivienda ya vive un perro muy nervioso". Además, se trata de una casa muy pequeña, lo que complica mantener a ambos animales separados.

Por este motivo, los vecinos hacen ahora un llamamiento público para encontrar una casa de acogida temporal donde pueda estar tranquila mientras se resuelve su situación.