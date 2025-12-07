Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rutas creativas en Zamora para dibujantes urbanos

El colectivo Urban Sketchers se inspira en la educación en su último encuentro mensual, con el Museo Pedagógico como espacio para dar rienda suelta a su pasión por el dibujo y la pintura

Urban Sketchers en el Museo Pedagógico

B. Blanco García

B. Blanco García

Comenzaron en el mirador del Troncoso, pero las reuniones mensuales se han ido convocando en otros lugares significativos de Zamora como el Museo Etnográfico, la estación de tren, el Teatro Ramos Carrión, los Pelambres, los jardines del Castillo, la plaza de Zorrilla o incluso el cementerio de San Atilano.

El colectivo Urban Sketchers Zamora se inspira en cualquier rincón de la ciudad y deja buena muestra de su arte pictórico en cada quedada mensual, siempre el primer domingo de cada mes, desde el pasado marzo. El último encuentro ha sido en el Museo Pedagógico.

Más de cien participantes

Una de las promotoras de esta iniciativa, que tiene ejemplos alrededor de todo el mundo, Mercedes Rodríguez, señala que el grupo ya supera el centenar de aficionados, aunque en las reuniones la media de participación será de una veintena de personas.

Urban Sketchers en el Museo Pedagógico.

“Vamos cambiando cada vez y también llega gente de fuera para participar”, afirma. Desde la lejana Argentina hasta Gijón, como es el caso de María Pérez, en sus redes, conocida como María Boceto, quien ha hecho parada en Zamora expresamente para dibujar con el grupo.

Una experiencia de la que también disfrutar habitualmente en Asturias. “La técnica de los sketchers suele ser un poco de lápiz al principio y luego rotulador o acuarela”, explica esta profesora, que invita a todos a vivir la experiencia “de buscar un lugar que te inspire y empezar a pintar lo que ves”.

El aula como inspiración

Los participantes ayer se repartían por todo el recinto del Museo Pedagógico. Algunos preferían estar en el exterior centrados en la arquitectura del edificio, otros reproducían alguna de las aulas y, como en el caso de Sergio Campo, recreaba en su cuaderno detalles, como algunos elementos concretos de las aulas.

“A mí me encanta dibujar desde los cinco años y actualmente me dedico más al retrato a lápiz, pero aquí me despego de mi ambiente cómodo y hago pequeños elementos en color, con rotuladores”, detalla.

Rutas creativas de dibujantes urbanos

Una participante muestra su dibujo. / Alba Prieto

Algunos han estado en la mayor parte de los encuentros, como es el caso de Montse Conde, quien ya había visitado con anterioridad el Museo Pedagógico. “Me parece estupendo hacer las quedadas de invierno en sitios cerrados, por el frío”, agradece.

Una llamada a los jóvenes pintores

Con una buena colección de dibujos propios en la carpeta, anima a los zamoranos aficionados a la pintura que se unan a esta iniciativa, sin importar el nivel que tengan, “sobre todo, si son jóvenes, porque son el futuro”, considera.

Pupitres, encerados, mapas o material escolar fueron la inspiración de esta última edición del año, esperando poder volver a contar con más “sketchers” en la próxima propuesta, ya en 2026.

